В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок

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Жительница Мурманска обратилась к медикам с жалобой на живот, который увеличивался, и лишний вес.
Оказалось, что у женщины образовалась огромная опухоль, пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. Медики обнаружили опухоль диаметром около 30 см и весом в 18 кг, что сравнимо с весом новорождённого телёнка.
Женщину госпитализировали в онкологический диспансер, и хирурги удалили опухоль. Операция длилась 2 часа. Россиянка похудела на 18 кг. Послеоперационное состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи вывела жительницу Балашихи из состояния клинической смерти. Бригада доставила больную в отделение анестезиологии и реанимации филиала №3 Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния её перевели в сосудистый центр, где сделали операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина выписана.
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Женщину госпитализировали в онкологический диспансер, и хирурги удалили опухоль. Операция длилась 2 часа. Россиянка похудела на 18 кг. Послеоперационное состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.
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Мария Фирсова