В Мытищах спасли пациента с язвенным кровотечением, лечившегося «народными методами»

Фото: Минздрав МО
42-летний мужчина длительное время не обращался за медицинской помощью
Врачи Мытищинской больницы спасли пациента с сильным кровотечением двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение 42-летнего мужчину с кровавой рвотой, болью в животе, слабостью, головокружением и пониженным гемоглобином. Он рассказал, что страдал длительное время, но за медицинской помощью не обращался, предпочитая пить для лечения медвежий жир.
Медики в экстренном порядке провели пациенту эндоскопическое исследование и выявили язву двенадцатиперстной кишки размером в 1 см. Через разрез в брюшной стенке под общим наркозом пациенту язву ушили и остановили кровотечение. Кровопотеря составила около трёх литров, поэтому ему провели переливание крови.
Сейчас пациент уже выписан на амбулаторное лечение.
В подмосковном Минздраве рекомендовали не прибегать к так называемым «народным методам», а как можно скорее обращаться за медицинской помощью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что красногорские хирурги спасли жизнь пациента с разрывом аневризмы аорты.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение 42-летнего мужчину с кровавой рвотой, болью в животе, слабостью, головокружением и пониженным гемоглобином. Он рассказал, что страдал длительное время, но за медицинской помощью не обращался, предпочитая пить для лечения медвежий жир.
Сейчас пациент уже выписан на амбулаторное лечение.
В подмосковном Минздраве рекомендовали не прибегать к так называемым «народным методам», а как можно скорее обращаться за медицинской помощью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что красногорские хирурги спасли жизнь пациента с разрывом аневризмы аорты.
Лора Луганская