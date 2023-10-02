В некоторых российских регионах не хватает детских вакцин от полиомиелита

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Некоторые российские регионы начали ощущать нехватку вакцин для профилактики полиомиелита среди детей.
Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ».
Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.
По мнению Обласовой, нехватка вакцин, возможно, связана с проведенной в начале года внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Вторая причина обусловлена переходом на новый препарат — инактивированную вакцину «Полиоваксин». Её выпускают на рынок «Нанолек» и Центр имени Чумакова с апреля нынешнего года.
«Полиоваксин»-это единственная оставшаяся в стране инактивированная вакцина после прекращения западными компаниями поставок. К примеру, прекратился импорт вакцины «Полиорикс» компании GlaxoSmithKline и «Имовакс Полио» компании Sanofi.
Сообщается, что «Нанолек» регулярно подавал заявки на гостендеры, но заключить госконтракт на 825 млн рублей получилось только в июне 2023 года с третьей попытки. Это может быть связано с особенностями законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.
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Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.
«Полиоваксин»-это единственная оставшаяся в стране инактивированная вакцина после прекращения западными компаниями поставок. К примеру, прекратился импорт вакцины «Полиорикс» компании GlaxoSmithKline и «Имовакс Полио» компании Sanofi.
Сообщается, что «Нанолек» регулярно подавал заявки на гостендеры, но заключить госконтракт на 825 млн рублей получилось только в июне 2023 года с третьей попытки. Это может быть связано с особенностями законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.
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Мария Фирсова