В некоторых российских регионах не хватает детских вакцин от полиомиелита

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что при укусе мухи-кровососки необходимо наблюдать за местом укуса, а также можно отнести живое насекомое в лабораторию для проверки на носительство возбудителей опасных заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru».