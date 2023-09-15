В НИИ скорой помощи в Петербурге поступили трое с укусом змеи за несколько дней

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В Центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге поступили три человека, укушенных гадюками.
«У нас находятся три пациента. Одна женщина поступила буквально накануне, не так давно еще двое. Изменения климата, видимо, влияют, люди продолжают поступать с укусами гадюки. Все трое находились в Ленинградской области. Состояние относительно благополучное», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» руководитель отдела клинической токсикологии доктор медицинских наук Алексей Лодягин.
Он отметил, что всего за сезон в НИИ скорой помощи поступает в среднем 14-15 пострадавших от укусов гадюк. Специалист напомнил, что при подобном происшествии надо в первую очередь сократить двигательную активность, а также обратиться к специалистам.
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