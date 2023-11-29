В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов

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Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства с начала с года провели углублённые медосмотры 9 тыс юных спортсменов из сборных Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Активные занятия спортом связаны с тяжёлой нагрузкой на организм, риском травм и требуют тщательного контроля. У нас ребята сдают анализы, проходят ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, получают консультации специалистов. Прохождение углублённого медицинского осмотра занимает не болеет трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.В ходе обследования детей осматривают 12 специалистов. При необходимости проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других врачей.
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