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В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов

29 ноября 2023, 10:49
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства с начала с года провели углублённые медосмотры 9 тыс юных спортсменов из сборных Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Активные занятия спортом связаны с тяжёлой нагрузкой на организм, риском травм и требуют тщательного контроля. У нас ребята сдают анализы, проходят ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, получают консультации специалистов. Прохождение углублённого медицинского осмотра занимает не болеет трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.
В ходе обследования детей осматривают 12 специалистов. При необходимости проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других врачей.


В министерстве добавили, что с начала года в НИКИ детства обследовали 45 детей-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

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Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин
Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов
01 декабря 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, нерешенных вопросов хватает, однако работа в рамках нацпроекта дала результат. Об этом Путин сообщил в своем обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».
Российский лидер отметил, что за последнее время создано почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, в больницах имеется самое современное оборудование, а также было закуплено свыше четырнадцати тысяч автомобилей. По словам главы государства, система амбулаторной онкологической помощи помогла множеству пациентов из регионов получить необходимое лечение на месте.

Путин подчеркнул, что сферу медицины ждут новые задачи: особенно необходимо решить кадровые задачи и существенно повысить качество образования в данной сфере. Президент также выразил особую благодарность специалистам, спасающим участников специальной операции.

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#врачи
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Врач-гинеколог рассказала о рисках беременности с ВИЧ
Врач Солоид рассказала о рисках беременности с ВИЧ
01 декабря 2023, 05:50

Фото: iStock/Basilico Studio Stock

Врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%. Об этом пишут «Известия».
Доктор добавила, что ВИЧ-инфекция характеризуется снижением иммунитета, при этом беременность в некоторой степени тоже является иммунодефицитным состоянием.

«Осложнения, которые мы ожидаем у таких пациентов — это присоединение вторичной вирусной или бактериальной инфекции и более тяжелое течение любых инфекционных заболеваний», — цитирует издание слова собеседницы.

Солоид добавила, что частота акушерских осложнений у ВИЧ-инфецированных пациенток не превышает аналогичные показатели среди других беременных.

«Самым опасным осложнением является передача вируса ВИЧ плоду. Это и определяет основную задачу будущей мамы и акушера-гинеколога, ведущего данную беременность — провести максимальную профилактику заражения малыша», — отметила гинеколог.

Она подчеркнула, что, в случае приема антиретровирусной терапии, с вероятностью 99% малыш родится здоровым.

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#инфекция
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#гинеколог
#беременность
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Учёные назвали продукты, провоцирующие деменцию и ускоряющие старение
RG.RU: Колбаса и сладости провоцируют деменцию и ускоряют старение
01 декабря 2023, 04:04

Фото: iStock/EzumeImages

Употребление в пищу ряда продуктов увеличивает риски развития деменции. Продлить жизнь можно, исключив их из рациона, пишет RG.RU.
Учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение. Кроме того, из-за неправильного рациона в головном мозге могут увеличиваться бляшки.

Врачи также порекомендовали во избежания воспалительных процессов исключить сладкие продукты. Заменить вредную пищу можно растительными продуктами, обогащёнными питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, заключили медики.

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#врачи
#здоровье
#продукты
#колбаса
#диетолог
#специалисты
#медики
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Врачи раскрыли, какой «враг» на каждой кухне губит сосуды и вызывает рак
«‎Здоровое-питание.РФ»: Масло для жарки губит сосуды и провоцирует рак
01 декабря 2023, 01:38

Фото: iStock/Amfer75

Человеческому организму необходимы жиры, так как они стимулируют мозговую деятельность, наполняют энергией и помогают усваиваться витаминам. Однако важно различать полезные жиры от вредных. Эксперты предупредили, что жирные кислоты из масла, на котором ранее что-то жарили, повышают уровень «плохого» холестерина, вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а в отдельных случаях могут провоцировать рак.
Соответствующий материал опубликован на портале Роспотребнадзора «Здоровое питание». В нём врачи призвали россиян внимательнее относиться к категории ненасыщенных жирных кислот, включая трансжиры.

Специалисты пояснили, что чипсы, фастфуд, топлёное масло мороженое и полуфабрикаты содержат опасные промышленные жиры. Но даже если полностью убрать эти продукты из рациона, многие люди продолжат ежедневно потреблять опасные  жиры с жаренной пищей.

«Кстати, обычное растительное масло, например подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров. Поэтому жареными блюдами тоже лучше не злоупотреблять», — посоветовали медики.

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#продукты
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#специалисты
#медики
#люди
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Гинеколог призвала россиянок не носить стринги зимой
Гинеколог Одинокова призвала женщин не носить трусы-стринги зимой
30 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / Tijana87

Акушер-гинеколог Виктория Одинокова в беседе с «Известиями» призвала россиянок отказаться от ношения трусов-стрингов в зимний период. Врач также порекомендовала отказать от радикальной эпиляции.

Эксперт также призвала женщин следить за питанием: есть меньше хлеба, острой и соленой пищи. Стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов, отметила доктор. Также она посоветовала отказаться от алкоголя. 

«Важна и гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта», — заявила Одинокова. 
Она также посоветовала женщинам использовать негормональные лубриканты, так как на низкая температура на улице и отапливаемые помещениям с сухим воздухом вредят слизистым оболочкам.

Помимо этого она порекомендовала зимой пропивать курс витамина D в профилактической дозировке. 

В заключении Одинокова призвала женщин обращать внимание на боли в нижний части живота и пояснице, а также на нарушения менструального цикла. Она заявила, что это может быть признаком воспаления в зоне матки и призвала обращаться к медикам. 

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«Укрепляет здоровье и нормализует давление»: Диетолог назвал универсальный фрукт
Daily Mirro: Врач Мосли объяснил, почему так важно есть яблоки каждый день
30 ноября 2023, 20:44

Фото: istock / rusak

Диетолог Майкл Мосли заявил, что ежедневное употребление яблок крайне полезно для здоровья. В беседе с Daily Mirror он рассказал, как яблоки могут снизить частоту походов по врачам.

Мосли объяснил, что яблоки являются доступным фруктом, который положительно влияет на работу кишечника, нормализует давление, помогает контролировать уровень холестерина, обеспечивают организм витаминами и полезными микроэлементами. 

Также употребление яблок снижает риск развития диабета и создает благоприятные условия для полезных бактерий.

Мосли посоветовал есть яблоки ежедневно в виде перекуса или вместо сладостей после еды. Врач заверил, что такая привычка поможет реже болеть и лучше себя чувствовать.

Ранее нутрициолог Александра Разаренова рассказала про особенности зимнего рациона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».  

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#диетолог
#фрукты
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Волоколамский врач Корсаков получил Благодарственное письмо губернатора
30 ноября 2023, 18:44

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Заведующего взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслана Корсакова отметили Благодарственным письмом губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Награждение отличившихся подмосковных терапевтов состоялось в зале Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского во время VII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. В торжественной обстановке первый зампред правительства региона Светлана Стригункова вручила Корсакову благодарность. 
«За время работы Руслан Михайлович зарекомендовал себя ответственным работником, грамотным специалистом. Обладает хорошими знаниями в области медицины, проводит лечение больных и большую профилактическую работу», – рассказала главврач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.
Руслан Корсаков окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности стоматология и начал трудовую деятельность именно в этом направлении. В Волоколамской больнице работает около шести лет, а его общий трудовой стаж – более 12 лет.  Ранее Руслан Михайлович был награждён Почётными грамотами Минздрава Подмосковья, Волоколамской ЦРБ и главы Волоколамского городского округа.
 
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Долгопрудненские хирурги спасли пациентку с 10-сантиметровым тромбом в ноге
30 ноября 2023, 18:30

Фото: Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациентке 10-сантиметровый тромб и спасли её от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмный покой поступила 50-летняя женщина с жалобами на отёк ног. Сначала она пыталась бороться с проблемой сама, продолжая с трудом ходить на работу, и лишь через 10 дней решила обратиться к врачам. 
 
Ультразвуковое исследование выявило в сосуде паховой области пациентки гигантский тромб. В случае отрыва он грозил закупорить одну из кровонесущих магистралей, привести к нарушению кровообращения в ноге и даже к гибели.
«Мы приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве, чтобы удалить тромб. Сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментов вытащили тромб. Его длина составила 10 см. Затем мы ушили кровеносный сосуд», – рассказал оперировавший хирург, доктор медицинских наук Сергей Лисин.
Он напомнил, что не стоит заниматься самолечением. Своевременное обращение за медицинской помощью и регулярная диспансеризации избавляют от множества проблем. 
 
Операция прошла успешно, боли в ноге ушли. На следующий день пациентка была выписана. 

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В Подмосковье завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей
30 ноября 2023, 18:25

Фото: Константин Семенец

В Московской области прошёл второй, финальный день VII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей. Мероприятие организовали на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.
Форум проходил в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами съезда выступила Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ. Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Подмосковья Наталья Санина рассказала о главных темах конференции.
«Сегодня прозвучали доклады. Относительно новых подходов при лечении орфанных заболеваний, была секция по организации здравоохранения. Интересно было услышать про новые взаимодействия между микробиотой и назначение препаратов, которые, допустим, лечат острый артрит и одновременно флору кишечника», — отметила Санина.
Терапевт подчеркнула важность изучения витаминов, таргетной терапии и терапии сложных заболеваний. По её словам, такие съёзды необходимы медикам, чтобы оставаться в курсе последних тенденций.
«На съезде хотелось показать, как и какие новые подходы предлагаются при лечении пациентов. И это важно, когда форум приносит не обычную лекцию, а что-то конкретное по лечению, диагностике заболеваний», — добавила врач, добавив, что терапевтам Московской области предоставляется доступ к лекциям на месяц.
В рамках форума специалисты также обсудили новые вызовы в области стоматологии, профилактике онкогинекологических заболеваний у женщин, современные подходы и новые практики в лечении пациентов с эндокринными заболеваниями.

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