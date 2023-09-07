В Нижнем Новгороде после ареста заведующего ЦРБ онкобольных передали другим врачам

Фото: iStock/VILevi
Врача арестовали после того, как стало известно о его преступных действиях в отделении больницы. По версии следствия, заведующий сказал медсестрам использовать физраствор для инъекций у "безнадежных" пациентов. При этом предписанные пациентам лекарства он забирал и перепродавал.
Читайте также:
Иммунолог Болибок заявил, что «болезнь легионеров» не страшна для россиян
Ростовские врачи спасли мужчину после укуса паука-каракурта
Бельгийские врачи после неудачной эвтаназии задушили женщину подушкой