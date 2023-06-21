В Ногинске прошел XIV Съезд травматологов и ортопедов Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Высоких результатов в области травматологии удается достигать благодаря высококвалифицированным медицинским кадрам, постоянному усовершенствованию методов лечения и индивидуальному подходу к каждому случаю. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
На XIV Съезде травматологов и ортопедов обсуждались современные формы оказания травматологической помощи пациентам.
На Съезде с докладами от МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выступили главный травматолог, руководитель отделения травматологии и ортопедии Дмитрий Шавырин, заведующий отделением травматологии и ортопедии Евгений Степанов, профессор кафедры травматологии и ортопедии Виктор Волошин, ведущий научный сотрудник отделения травматологии и ортопедии Константин Шевырев, врачи травматологи Валерий Царев и Дмитрий Кирилин, научные сотрудники Сергей Ошкуков, Иван Сергунин и многие другие.
Ранее сообщалось, что Илья Баланин рассказал россиянам о нововведениях в системе ОМС в 2023 году. Кабмин в 2023 году расширил программу государственных гарантий обеспечения гражданам России бесплатной медицинской помощи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.