В Ногинске прошел XIV Съезд травматологов и ортопедов Московской области

Высоких результатов в области травматологии удается достигать благодаря высококвалифицированным медицинским кадрам, постоянному усовершенствованию методов лечения и индивидуальному подходу к каждому случаю. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.



На XIV Съезде травматологов и ортопедов обсуждались современные формы оказания травматологической помощи пациентам.







