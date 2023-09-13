В новой поликлинике в Ромашково приняли первых пациентов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В новой поликлинике принимают как взрослых, так и детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Поликлиника оснащена современным оборудованием, набран весь медицинских персонал, укомплектован полный состав врачей,
«На первичное звено ложится основная нагрузка. В период заболеваемости за медпомощью в наши поликлиники обращаются до 220 тысяч человек в день. Поэтому мы продолжаем строить новые объекты здравоохранения. В этом году мы открыли уже 10 поликлиник, до конца года планируем ввести еще по одной в Балашихе и Ленинском, также завершаем строительство в Серпухове и Мытищах», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Жители могут записаться на приём к врачу с помощью регионального портала Госуслуг и по номеру 122.
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