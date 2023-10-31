В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем

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Новосибирские врачи впервые вылечили пациента с донорским сердцем от рака. У мужчины был диагностирован рак лёгкого четвертой степени, сообщили в национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.
Пациенту провели пересадку сердца 12 лет назад, всё это время его наблюдали врачи. В ходе очередного осмотра у мужчины была выявлена быстро прогрессирующая онкология.
Ему была назначена лучевая терапия. Медикам удалось добиться регресса онкологического заболевания.
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Ему была назначена лучевая терапия. Медикам удалось добиться регресса онкологического заболевания.
«Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни», — рассказали в клинике.
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Диана Аванесян