В Новосибирской области у четырех жителей выявили лихорадку денге

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Роспотребнадзор: За истекший период 2023 года лихорадку денге выявили у пяти жителей Новосибирской области
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что у пяти жителей региона выявлена лихорадка денге, еще у одного — малярия. В ведомстве уточнили, что все пациенты подхватили инфекционные заболевания в «зарубежных странах». Об этом пишет РБК.
В Роспотребнадзоре рассказали, что тропические инфекции в большинстве случаев сопровождаются поражениями кожи, глаз, кишечника, а также других систем и органов человека. Они часто протекают в тяжелой форме и плохо поддаются лечению.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках распространения холеры в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В Роспотребнадзоре рассказали, что тропические инфекции в большинстве случаев сопровождаются поражениями кожи, глаз, кишечника, а также других систем и органов человека. Они часто протекают в тяжелой форме и плохо поддаются лечению.
«Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых растений и животных, способных нанести существенный и непоправимый вред здоровью человека», — цитирует издание сообщение российского ведомства.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках распространения холеры в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян