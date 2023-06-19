В областном НИИ акушерства и гинекологии открылся Центр эндометриоза

Новый областной центр эндометриоза открыли в в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При этом заболевании клетки эндометрия разрастаясь, выходят за пределы матки. Последствиями эндометриоза могут быть спаечные процессы в малом тазу и органах брюшной полости, кисты яичников, а в дальнейшем - бесплодие.





«Основная цель центра — повышение эффективности лечения женщин Московской области с различными формами эндометриоза. Важно, что открытие центра позволит существенно сократить сроки диагностики заболевания, так как за один день пациентка сможет пройти комплексное обследование, включающее осмотр и консультации различных специалистов. К работе дистанционного и очного консилиума центра будут привлечены хирурги-гинекологи, колопроктологи, гастроэнтерологи, гинекологи-эндокринологи, специалисты ультразвуковой диагностики, урологи, репродуктологи и врачи других специальности в зависимости от диагноза пациентки и уровня проблемы. В течение консультативного дня обследование смогут проходить до 12 женщин», — сказал руководитель центра профессор Александр Попов.