В обновлённой поликлинике на Большой Волге начали принимать взрослых и детей

Фото: Telegram-канал Максима Тихомирова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал в обновлённой поликлинике №1 на Большой Волге и оценил, как соседствуют в одном здании врачи для взрослых и детей.
«На четвертом и пятом этажах расположены кабинеты узких специалистов, на втором ребятишек обследуют педиатры. Шестой этаж недавно отремонтирован. Скоро там будут вести приём участковые терапевты и врачи общей практики. Третий этаж полдня будет работать для малышей, полдня – для взрослых», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.По его словам, планируется также строительство детской поликлиники. Проект уже готов, земля зарезервирована. А в Левобережной поликлинике обновлён кабинет для рентген-исследований. Он начнется работу в сентябре. Поданы заявки в подмосковный Минздрав на новые цифровые флюорограф и маммограф.
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Лора Луганская