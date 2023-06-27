В одинцовские медучреждения за год поступило более 340 единиц нового оборудования

Фото: администрация Одинцовского г. о.
«Это аппараты УЗИ, электрокардиографы, видеобронхоскопы, техника для реабилитации и физиотерапии. В Никольское и Звенигородское подразделения поставлено тяжёлое оборудование – современные аппараты для компьютерной томографии», – отметил Иванов.
После капремонта открылись Акуловская амбулатория в Кубинке-10, диагностическое отделение в Звенигороде и филиал Голицынской поликлиники в Городке-17.
110 тыс жителей округа прошли в прошлом году диспансеризацию – больше, чем где-либо в Московской области. В начале этого года в Одинцове открылся Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Пройти первичный профосмотр там можно всего за два часа.
Значительные усилия, по словам Иванова, тратятся на привлечение профессионалов. За прошлый год Одинцовская больница приняла на работу 853 сотрудника. Укомплектованность специалистами выросла на 5% – до 92%.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва продолжается строительство медучреждений. В этом году завершится возведение поликлиники в Ромашкове на 350. Осенью должен открыться офис врача общей практики в квартале «Семейный» в ЖК «Одинград».
Ещё один знаковый объект, который ждут жители, – поликлиника в микрорайоне «Гусарская баллада». Её планируют построить в течение трёх лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Одинцовском городском округе в прошлом году заменили 7 тыс м теплосетей.