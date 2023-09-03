В Оренбурге женщина отдала сыну почку и спасла его от редкого генетического заболевания

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Оренбурженке Татьяне Дураевов вручили почётный знак «Дарящему часть себя».
«КП» пишет, что 3 года назад у 18-летнего Егора Дураева обнаружили редкое генетическое заболевание, из-за которого у него начали отказывать почки. Срочно понадобился донор. Бабушка и тетя не смогли помочь из-за хронических заболеваний. Тогда донором стала мама Егора Татьяна Дураева.
Операция прошла успешно. Врачи Александр Селютин и Андрей Чернов рассказали, что семья Дураевых была дважды «первой» в Оренбурге — сын с его редким заболеванием и Татьяна - первая мама, ставшая донором.
Почка прижилась; сын и мать чувствуют себя хорошо. Но Егор должен всю жизнь принимать определённые лекарства.
В данный момент в Оренбурге можно пересадить только почки. В планах у хирургов провести самую сложную операцию в мире — трансплантацию печени.
Читайте также:
Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
Хирург Гадзиян перечислил 3 симптома, которые предупреждают о мгновенной смерти
Операция прошла успешно. Врачи Александр Селютин и Андрей Чернов рассказали, что семья Дураевых была дважды «первой» в Оренбурге — сын с его редким заболеванием и Татьяна - первая мама, ставшая донором.
В данный момент в Оренбурге можно пересадить только почки. В планах у хирургов провести самую сложную операцию в мире — трансплантацию печени.
Читайте также:
Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
Хирург Гадзиян перечислил 3 симптома, которые предупреждают о мгновенной смерти
Мария Фирсова