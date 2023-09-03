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В Оренбурге женщина отдала сыну почку и спасла его от редкого генетического заболевания

03 сентября 2023, 19:24
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Оренбурженке Татьяне Дураевов вручили почётный знак «Дарящему часть себя».
«КП» пишет, что 3 года назад у 18-летнего Егора Дураева обнаружили редкое генетическое заболевание, из-за которого у него начали отказывать почки. Срочно понадобился донор. Бабушка и тетя не смогли помочь из-за хронических заболеваний. Тогда донором стала мама Егора Татьяна Дураева.

Операция прошла успешно. Врачи Александр Селютин и Андрей Чернов рассказали, что семья Дураевых была дважды «первой» в Оренбурге — сын с его редким заболеванием и Татьяна - первая мама, ставшая донором.


Почка прижилась; сын и мать чувствуют себя хорошо. Но Егор должен всю жизнь принимать определённые лекарства.

В данный момент в Оренбурге можно пересадить только почки. В планах у хирургов провести самую сложную операцию в мире — трансплантацию печени.

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#здоровье
#операция
#семья
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Учёные назвали два витамина, которые провоцируют развитие рака
03 сентября 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Yana Tatevosian

Шведские учёные из Каролинского университета выяснили, что переизбыток витаминов С и Е способен провоцировать развитие рака лёгких.
Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).
 
Учёные изучили влияние антиоксидантов на организм грызунов. Антиоксиданты —молекулы, борющиеся с окислительными процессами в организме. Известно, что витамины С и Е содержат внушительное количество данных веществ. Выяснилось, что их повышенное содержание вызывает рост новых кровеносных артерий, в том числе и в опухолях, нуждающихся в постоянном кровоснабжении. Это подпитывает раковые новообразования кислородом, который содержится в крови. Опухоли начинают расти.
 
Исследователи провели ряд экспериментов с мышами и получили подтверждения теориям. Оказалось, что скорость роста опухолей прямо пропорциональна увеличению доз антиоксидантов. Специалистов пришли к выводу, что чрезмерное употребление витаминов опасно.

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#рак
#онкология
#болезнь
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Доктор Умнов объяснил, что произойдет с организмом, если резко отказаться от алкоголя
03 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Постоянное употребление крепкого алкоголя разрушает организм, поражая поджелудочную железу и печень.
«Российская газета» пишет, что, по словам хирурга Александра Умнова, в первые несколько дней после отказа от алкоголя состояние человека сильно ухудшится. Человек в такие моменты испытывает головные боли, тошноту и рвоту. Не исключено чувство подавленности, а также чрезмерная раздражительность.
 
На пятый день трезвости состояние человека постепенно улучшается. Разум становится яснее, улучшается работа сердца, кровяное давление приходит в норму, а головные боли исчезают за несколько недель жизни без алкоголя.

Ранее сообщалось, что английская компания занимается разработкой синтетического алкоголя, от которого не будет побочных эффектов. В GABA Labs заявили, что синтетический алкоголь позволит человеку получить легкую форму опьянения. При этом не будет нарушаться водно-солевой баланс и удастся избежать похмелья.

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#алкоголизм
#алкоголь
#здоровье
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Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
03 сентября 2023, 13:19

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для россиян, которая встроена в систему обязательного медицинского страхования, передает РИА Новости.
Сообщается, что законопроект планируется внести в Госдуму в рамках осенней сессии. По словам Чернышова, полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, пенсионеры, несовершеннолетние, а также лица, которые обладают хроническими заболеваниями.

Чернышов подчеркнул, что остальным гражданам будет предоставлять скидка, размер которой зависит от права на льготы или группы препарата. Он добавил, что на данный момент  право на получение бесплатных лекарств в стране имеют федеральные и региональные льготники.

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#лекарства
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Кардиолог Аниськович объяснила, чем опасен сон при свете
03 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-кардиолог Оксана Аниськович рекомендует выключать свет ночью и плотно зашторивать окна.
Pogovorim.by пишет, что свет во время сна ухудшает регуляцию сердечного ритма. Это приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету и ожирению. Всё из-за того, что гормон мелатонин синтезируется в темное время суток, ночью его уровень в крови достигает максимального значения. 70% секреции мелатонина приходится на ночные часы.
 
Если оставить освещение в ночное время, создаётся препятствие для выработки мелатонина, который понижает температуру тела, давление, уровень глюкозы, а также замедляет все процессы для того, чтобы сон был глубоким и спокойным. Искусственное освещение нарушает баланс кортизола, показатели которого растут при свете. Высокий уровень «гормона стресса» понижает устойчивость организма к инсулину, вызывает учащённое сердцебиение, а также сказывается на давлении.
 
Ночной свет активизирует симпатическую нервную систему, из-за чего организм не переходит в режим отдыха. Давление и пульс не идут на снижение.

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#кардиолог
#здоровье
#сон
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Хирург Гадзиян перечислил 3 симптома, которые предупреждают о мгновенной смерти
03 сентября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/Foremniakowski

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян напомнил, что своевременно сданный анализ крови «на тромбообразование» спасёт жизнь.
По словам кандидата медицинских наук Марка Гадзияна, многие тяжело перенесли коронавирус, поэтому нельзя исключать появление тромбов, способное провоцировать мгновенную смерть. «Умирают за секунды», - написал в своём тг-канале Марк Гадзиян. Врач призывает не игнорировать «тревожное ощущение в груди».
 
Частые проблемы со стулом (продолжительная диарея), кашель по утрам «до задыхания» и головные боли могут указывать на последствие коронавируса, онкологию, аневризму аорты, болезни сердца и легких. Также специалист предупредил людей, которые не пьют воду перед сном, что «один стакан воды до сна может предотвратить инсульт и инфаркт».
 
«Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью», - заметил Марк Гадзиян.
Также вода, выпитая перед сном, поможет предотвратить судороги ног ночью.

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#хирург
#смерть
#здоровье
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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности зараженных орехов
03 сентября 2023, 07:41

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Роспотребнадзор призвал россиян перестать покупать орехи у непроверенных продавцов — это может привести к тому, что вы окажетесь заражены сальмонеллезом или бактериями из группы кишечной палочки.
Ведомство призвало при покупке орехов, прежде всего, убедиться в наличии документации, подтверждающей надлежащее качество продукции.

При выборе орехов следует внимательно осмотреть скорлупу и проверить звук при встряхивании. Также грецкие орехи должны быть сухими и не старыми.

Кроме того, нежелательно употребление орехов аллергиками и людьми, имеющими проблемы с пищеварением. Они могут столкнуться с нарушениями в работе желудка и печени.

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#качество
#роспотребнадзор
#продукты
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Терапевт Квасова назвала полноценный сон важным для центральной нервной системы.
03 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Полноценный сон является крайне важным для центральной нервной системы, рассказала в беседе с «Мослентой» терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова.
Во время сна происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей и расслабление нервной системы, подчеркнула она. Кроме того, полноценный сон способствует расслаблению мышц и синтезу новых клеток, что важно для спортивных занятий.

Для взрослого человека норма сна составляет приблизительно семь или восемь часов, напомнила Анастасия Квасова. Если же сон окажется коротким или «рваным» — у человека  появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище, что, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы с лишним весом.

Чтобы высыпаться и не спровоцировать у себя возникновение хронических заболеваний, терапевт советует создать себе все условия для качественного и полноценного сна. Для крепкого сна важно, по словам Квасовой, соблюдать гигиену: проветривание, микропроветривание, чистое белье, удобный матрас и подушку, увлажнитель воздуха.

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#терапевт
#сон
#нервы
#советы
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Известия: Новый гипермутант COVID-19 «Пирола» может стать доминирующим
02 сентября 2023, 11:43

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о повышении заболеваемости коронавирусом на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Кроме сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта «Омикрона».
Об этом рассказали специалисты в ходе опроса, проведенного «Известиями». Опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали «Пиролой». Он зафиксирован уже более чем в десяти странах, а число мутаций в его генотипе позволяет предполагать, что он способен лучше обходить иммунитет после вакцинации и перенесенного заболевания.

Вирусологи полагают, что подвид коронавируса «Пирола» может стать доминирующим во всем мире. Впервые замеченный во Франции, он уже распространился во многих странах. В Великобритании даже предложена программа повторной вакцинации из-за появления нового подварианта COVID-19. Главное отличие нового штамма — это огромное количество мутаций, происходящих за короткое время. Заболевание вряд ли станет тяжелее, так как в человеческой популяции уже закрепилась иммунная память, которая ослабит течение болезни. Но перспективы сохраниться в человеческой среде надолго у этого штамма есть, считают специалисты.

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#штамм
#коронавирус
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Кокосовое масло признали вредным для здоровья
Согласно исследованию бразильских ученых, употребление этого растительного продукта способно вызвать нарушения метаболизма и последующее ожирение
02 сентября 2023, 07:57

Фото: iStock/FabrikaCr

Согласно исследованию ученых из университета бразильского штата Кампинас, употребление кокосового масла может вызвать ожирение. Соответствующий вывод они сделали в статье, опубликованной в Journal of Functional Foods.
Ученые тестировали влияние кокосового масла на мышах в течение восьми недель. Животным давали масло первого отжима в эквиваленте примерно одной столовой ложки (13 граммов). По истечении этого времени у всех подопытных грызунов увеличился вес, появились более тревожное поведение и воспаление центральной нервной системы, жировой ткани и печени.

Выяснилось, что у них была нарушена способность ключевых гормонов — лептина и инсулина — влиять на чувство сытости и уровень сахара в крови. Кроме того, началась активная стимуляция процессов, отвечающих за синтез жира.

Исследователи подчеркнули, что длительное употребление кокосового масла приводит к значительным метаболическим изменениям, а те, в свою очередь, способствуют развитию ожирения и других заболеваний.

Ранее ученые из Колорадского университета выяснили, что фруктоза может привести к ожирению, диабету, жировой болезни печени. Результаты опубликовал журнал Philosophical Transactions. Фруктоза является природным сахаром. Она содержится во фруктах (яблоках, финиках, инжире, груше, черносливе), в овощах (артишоках, спарже, грибах, луке, красном перце), мёде, сахарной свекле, сахарном тростнике.

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#ожирение
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#исследование
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