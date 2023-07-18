В отделении гемодиализа Дубненской больницы создадут комфорт для пациентов и медиков

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Отделение гемодиализа Дубненской городской больницы переедет на второй этаж её хирургического корпуса. Располагавшая там ранее административная служба переведена в другой корпус, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
По его словам, в новых кабинетах создадут более комфортные условия для пациентов и медперсонала. Кроме того, Минздрав Московской области направит в Дубну шесть современных аппаратов для гемодиализа.
Он добавил, что в отделении сейчас четыре аппарата для гемодиализа. Длительность процедуры для каждого пациента – не менее четырёх часов. Проводить процедуру требуется трижды в неделю.
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«Отделение было открыто 27 лет назад. Оно находится на первом этаже старого лечебного корпуса №1, и в помещениях ни разу не было ремонта. Помощь больным с острой почечной недостаточностью организована в две смены», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
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Лора Луганская