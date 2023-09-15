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В парках 11 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье

15 сентября 2023, 13:49
Фото: istockphoto / demaerre

Фото: istockphoto / demaerre

В предстоящие выходные в парках Московской области пройдет последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке».
В эти выходные, 16 и 17 сентября, заключительная в этом году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других.
«С начала лета в парках Подмосковья проходит акция по проверке здоровье. За это время в ней приняли участие почти 8 тысяч жителей Подмосковья. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. В выходные пройдёт заключительная акция в этом году», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.


В ходе осмотра пациенты проходят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, сдают общий анализ крови и другие анализы. При необходимости врачи направят гражданина в поликлинику для прохождения более углублённого обследования.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.

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Подмосковные врачи прооперировали пациента, две недели ходившего со сломанной ногой
15 сентября 2023, 14:12

Фото: Минздрав МО

Врачи Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова прооперировали мужчину, который две недели ходил со сломанной ногой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
57-летний мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии и упал на лестничной клетке. Соседи занесли его домой, но врача вызвали только через две недели, когда обломок кости у пациента вышел наружу на 4 см. В течение двух недель мужчина находился без повязок, образовавшуюся рану ничем не обрабатывал. Это привело к нагноению гематомы. 
 
В итоге вызванные врачи отвезли мужчину в больницу. Из-за его состояния вместо гипсовой фиксации ему поставили скелетное вытяжение на шине Белера. Параллельно проводилось лечение нагноившейся раны и гематомы. Затем пациента перевели в травматологическое отделение.
 
Из-за несвоевременного обращения к врачам у пациента укоротилась конечность. Чтобы это исправить, через полгода года нужно провести реконструктивную операцию. 
 
Сейчас пациент выписан и находится на амбулаторном наблюдении.

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#московская область
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В Котельниках появится современная поликлиника
15 сентября 2023, 11:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

Новая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, что даст возможность жителям муниципалитета получить необходимую медицинскую помощь в пределах округа своевременно.
Медицинское учреждение будет рассчитано на приём взрослых и детей, также в поликлинике будет стоматологическое отделение, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.
«Строительство нового учреждения здравоохранения существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Кроме медицинской составляющей, открытие этой поликлиники позволит создать и новые рабочие места на территории Котельников», — рассказал депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.
Поликлиника будет расположена в 5-этажном здании общей площадью 11 тысяч кв. метров. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью.

Специалисты благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковочные зоны для удобства посетителей, детские площадки и места для отдыха.

Завершение строительства намечается на 2025 год. 

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Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о лишнем весе из-за любви к сухофруктам
15 сентября 2023, 06:57

Фото: iStock/Svetl

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала в своём Telegram-канале о вреде чрезмерного употребления сухофруктов
«Сухофрукты с одной стороны очень полезны, а с другой — очень коварны. Их зачастую готовят в сиропе. Можно спросить у продавца, как готовят разные сорта сухофруктов, но насколько честным будет ответ?» — задается она логичным вопросом.

К тому же, как добавляет эндокринолог, зачастую сухофрукты накладывают себе в маленькие тарелки и мисочки прямо на рабочем столе — а в таком «агрегатном состоянии» их чрезвычайно легко переесть.

Гораздо лучше будет, заключила доктор Павлова, если начать относиться к изюму, кураге и прочим сухофруктам как к лекарствам, т.е. принимать их небольшими дозами после основной еды.

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#врачи
#советы
#здоровье
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Гинеколог предостерегла от раннего возобновления сексуальной жизни после родов
Гинеколог Казакова: После родов заниматься сексом можно через 6–8 недель
15 сентября 2023, 05:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Акушер-гинеколог Дарья Казакова заявила, что после родов оптимальным сроком возобновления сексуальной жизни считается срок 6–8 недель. Несоблюдение рекомендаций грозит возникновением инфекционно-воспалительных осложнений, рассказала специалист «Известиям».
Она пояснила, что времени требует процесс инволюции, то есть обратного развития матки и заживления швов на промежности, шейки матки и стенках влагалища.

«Возобновление половой жизни ранее обозначенного срока может грозить возникновением инфекционно-воспалительных осложнений. После истечения 6–8 недель необходимо прийти на плановый послеродовый осмотр к врачу акушеру-гинекологу», — цитирует издание слова собеседницы.

Казакова предупредила, что женщина при возобновлении сексуальных отношений может испытывать во время полового акта болезненность и сухость.

«Сухость чаще возникает у женщин, кормящих грудью, что в первую очередь связано с изменением гормонального фона во время лактации. Боли во время полового акта могут быть связаны с формированием рубцовой ткани в области разрывов и швов», — объяснила гинеколог.

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#женщина
#гинеколог
#секс
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Диетолог Гинзбург назвал неожиданные полезные свойства мяса краба
Диетолог Гинзбург: Мясо краба улучшает работу мозга
14 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/mapo

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что мясо краба помогает улучшить работу головного мозга, а также замедлить старение и устранить дефицит витамина D.
Он подчеркнул, что витамин D способствует укреплению костей и снижает риск переломов.

«Витамин D влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.

Специалист добавил, что крабовое мясо содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые также очень полезны для организма.

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#мясо
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#диетолог
#питание
#витамины
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Невролог Емелин рассказал о неожиданном первом симптоме болезни Альцгеймера
14 сентября 2023, 18:27

Фото: istock / PIKSEL

Врач-невролог Андрей Емелин из Петербурга рассказал о первом симптоме болезни Альцгеймера. Профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова рассказал, что нарушение памяти не всегда свидетельствует о развитии болезни.
По словам специалиста, первым симптомом может стать отсутствие интереса к жизни, привычным занятиям и увлечениям у пожилого человека. Врач отметил, что родственники могут не обращать внимания на этот фактор и не сразу заметить развитие старческой деменции. 

По словам специалиста, в основе механизма болезни Альцгеймера лежит накопление патологических белков в головном мозге. Наследственный фактор не всегда влияет, наличие болезни у одного родственника не гарантирует обязательное наличие у другого.

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#болезнь
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Россиянам рассказали, когда витамины могут быть опасны для печени
Врач Панина: Неразумное употребление витаминов может вызвать проблемы с печенью
14 сентября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина заявила, что неразумный приём витаминов, БАДов и других лекарственных средств может привести к разрушениям печени.
«БАДы, неразумный приём витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов, даже просто парацетамол может привести к токсическому гепатиту», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Панина.

Также она подчеркнула, что любые лекарственные средства может назначать только врач, и принимать препараты надо строго в соответствии с предписаниями специалиста.

Кроме лекарств, по словам врача, негативное влияние на здоровье печени могут оказать лишний вес и ожирение, алкоголь, вредная пища.

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#здоровье
#врач
#пища
#препараты
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Ученые заявили, что электронные сигареты ослабляют иммунитет
14 сентября 2023, 17:02

Фото: istock / Igor Ilkov

Ученые обнаружили новый вред от электронных испарителей. Исследование Бирмингемского университета опубликовал медицинский журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Исследователи заявили, что пар от электронных сигарет влияет на работу иммунной системы, а именно замедляет нейтрофилы. В качестве эксперимента они взяли образцы крови у некурящих здоровых людей и вывели оттуда клетки иммунитета, убивающие патогенные микроорганизмы и продукты распада тканей организма. Следующим этапом стало воздействие на клетки сорока затяжек (средний уровень потребления в день) без ароматизаторов с никотином и без. 

Ученые заметили, что все клетки остались живы, но их активность значительно уменьшилась. Причиной тому стало повышение уровня F-актина, расположенного внутри клеток. Исследователи пришли к выводу, что употребление электронных сигарет повышает риск респираторных болезней и ускоряют старение. 

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#сигареты
#вейпы
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Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности
14 сентября 2023, 16:00

Фото: IStock/Smederevac

В Воронежской области продолжается борьба с сибирской язвой. В регионе стартовала масштабная вакцинация животных. Число заболевших воронежцев возросло до девяти. Кроме того, заболевание подозревают у 15-летнего подростка.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил в эфире «Радио 1», что такие вспышки происходят в регионах России каждый год. Виной тому – жадность людей.
«Это такие хозяйства подворья, где содержится частный скот. Если неблагочестивые хозяева понимают, что животное заболело, они его забивают и пытаются утилизировать: распродать, съесть, шкуру куда-то деть, вместо того, чтобы обратиться к ветеринару. Сейчас корова дорогая, поэтому им жалко её обследовать и просто так забивать. Вот они и пытаются скрыть факт заболевания животного и его падеж, ставя под угрозу собственную жизнь и жизнь других людей», — сказал Болибок.
По словам специалиста, заражение сибирской язвой происходит моментально, достаточно просто взять мясо больного животного в руки. Животное же может заразиться, раскопав скотомогильники.
«У нас на территории России есть очаги — в основном это степная зона, где гоняли табуны, там есть скотомогильники, где захоронен падежный скот. Порой эти могильники то размывает от дождя, то просто животные раскапывают, и споры сибирской язвы, которые хранятся сотнями лет, активизируются и начинают заражать», — добавил иммунолог.
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