В парках 11 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье

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В предстоящие выходные в парках Московской области пройдет последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке».
В эти выходные, 16 и 17 сентября, заключительная в этом году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других.
В ходе осмотра пациенты проходят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, сдают общий анализ крови и другие анализы. При необходимости врачи направят гражданина в поликлинику для прохождения более углублённого обследования.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.
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«С начала лета в парках Подмосковья проходит акция по проверке здоровье. За это время в ней приняли участие почти 8 тысяч жителей Подмосковья. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. В выходные пройдёт заключительная акция в этом году», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.
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Алиса Сергиенко