В парках 12 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье

Кожа является самым большим органом человека, вес которого достигает несколько килограммов. Она выполняет множество функций: защитную, терморегуляторную, метаболическую, рецепторную, иммунную и другие. Наступает осень, а смена температурного режима в сочетание с сыростью и холодным ветром обуславливает необходимость тщательного ухода за кожей.

Кожа даёт подсказки какие в организме есть проблемы, чтобы увидеть эти подсказки необходимо знать свой дерматологический тип, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — рассказала врач-дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева.

Тип кожи определить самостоятельно практически невозможно, но наиболее часто встречающийся — это смешанный тип. Также, существуют ещё: нормальный, сухой и жирный.

«Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата - она будет еще активней вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний», — добавила врач.

Если вы наблюдаете у себя проблемы с кожей, не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обращаться к квалифицированному врачу.

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