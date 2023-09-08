В парках 12 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье

Фото: Минздрав МО
«Медики работают в городских парках Подмосковья по выходным с начала лета. Жители Подмосковья могут объединить прогулку в парке с заботой о здоровье. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», - рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.В ходе осмотра пациенты проходят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, сдают общий анализ крови и другие анализы. При необходимости врачи направят гражданина в поликлинику для прохождения более углублённого обследования.
Читайте также:
Более 7,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
В Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа в мобильных комплексах
У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию