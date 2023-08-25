В Педиатрическом университете Петербурга спасли девочку из Луганска

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В Педиатрическом университете Санкт-Петербурге врачи сохранили собственный клапан сердца 16-летней девочке Виктории из Луганска.
Так, у Виктории была значимая патология митрального клапана сердца, которая могла проявиться в любой момент.
Операция длилась 5 часов. Сейчас Виктория чувствует себя домой, и уже на днях она отправится домой абсолютно здоровым человеком.
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«Это важный вопрос – выполнение пластической реконструктивной хирургии митрального клапана, так как речь идет о молодой девушке. У неё пластическая реконструкция решает много проблем. Мы всегда стараемся сохранить собственный клапан сердца. Поэтому мы выполнили клапансохраняющую операцию. Митральная реконструкция позволила избежать пожизненного приёма препаратов-антикоагулянтов. Реконструкция собственного клапана – это совсем другой подход, нежели протезирование. В будущем это позволяет ей оставаться совершенно здоровым человеком», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» руководитель кардиохирургической службы Педиатрического университета Андрей Нохрин.
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Мелисса Тимофеева