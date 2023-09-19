В Петербурге могут вновь начать разворачивать стационары-трансформеры

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«Несмотря на определённый рост заболеваемости, она находится на минимальных значениях и обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной. Значимого роста случаев новой коронавирусной инфекции в настоящее время не отмечается», — приводит слова Комздрава «Петербургский дневник».
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