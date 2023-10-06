В Подмосковье 180 тысяч жителей проверились на рак полости рта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тыс. человек. <…> », -отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Для проведения процедуры используются специализированные очки и лампа. Любое отклонение от нормы в полости рта будет отличаться по цвету при свете лампы.
Стоит отметить, что диагностика проводится бесплатно.
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