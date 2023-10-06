В Подмосковье 180 тысяч жителей проверились на рак полости рта

В рамках проекта «Стоматполиклиника : перезагрузка» в Подмосковье проводится люминесцентная стоматоскопия, которая помогает выявлять новообразования в полости рта.

При помощи стоматоскопии за короткий срок врачи могут выявить онкологию ротовой полости у пациента. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.





«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тыс. человек. <…> », -отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.









По её словам , уже было выявлено 315 пациентов с онкологическим заболеванием полости рта, 123 из которых с ранними стадиями. Все пациенты были направление на своевременное лечение.





Для проведения процедуры используются специализированные очки и лампа. Любое отклонение от нормы в полости рта будет отличаться по цвету при свете лампы.





Стоит отметить, что диагностика проводится бесплатно.





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