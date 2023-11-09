В Подмосковье 2 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В московской области бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно пройти бесплатно.
«В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 млн человек, это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.<…> Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни<…>», - отметил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к.м.н. Александр Пронин.
Стоит отметить, что сдать анализ можно в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.
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