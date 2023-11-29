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В Подмосковье 2,5 миллиона человек прошли диспансеризацию

29 ноября 2023, 11:02
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут пройти курс диспансеризации и профилактические осмотры бесплатно в поликлиниках по месту жительства.


«Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 млн взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Кроме этого, чтобы получить результаты необязательно посещать повторно поликлинику, можно записаться на телемедицинскую консультацию. Врач в онлайн-формате расскажет пациенту результатах его обследований и при необходимости назначить лечение.

Стоит отметить, что за 2023 годы было выявлено две тысячи случаев онкологии благодаря диспансеризации.

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В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов
29 ноября 2023, 10:49

Фото: Минздрав МО

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства с начала с года провели углублённые медосмотры 9 тыс юных спортсменов из сборных Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Активные занятия спортом связаны с тяжёлой нагрузкой на организм, риском травм и требуют тщательного контроля. У нас ребята сдают анализы, проходят ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, получают консультации специалистов. Прохождение углублённого медицинского осмотра занимает не болеет трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.
В ходе обследования детей осматривают 12 специалистов. При необходимости проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других врачей.
 
В министерстве добавили, что с начала года в НИКИ детства обследовали 45 детей-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
 
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Нарколог Холдин предупредил, что прием алкоголя в бане может вызвать инсульт
29 ноября 2023, 09:40

Фото: istockphoto / vubaz

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя в бане может привести к инсульту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказал , что употребление алкоголя усиливает нагрузку на сердце во время посещения бани.

«Если вы чувствуете хотя бы малейшее недомогание, лучше не подвергать себя таким экстремальным процедурам, создавая тем самым серьезный стресс для организма. Пить алкоголь в бане нельзя, так как, во-первых, он не позволяет адекватно оценить свое состояние во время парения, а во-вторых, дает ещё большую нагрузку на сосуды и сердце», — отметил специалист.

Кроме этого, Холдин также подчеркнул, что банные процедуры направлены на оздоровление и организма. Лечше всего после парной врач рекомендует выпить травяной чай или морс.

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Врач Лазуренко: Безопасная норма употребления мандаринов — 300 граммов в день
Эндокринолог Лазуренко рассказала, сколько мандаринов можно безвредно съесть
29 ноября 2023, 06:01

Фото: iStock/nitrub

Людям с нормальной группой здоровья не рекомендуется включать в свой ежедневный рацион питания более 150-300 граммов мандаринов, иначе это будет небезопасно для здоровья. Об этом в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
Мандарин – один из самых богатых полезными веществами фруктов. В нём содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты. Однако одновременно с этим мандарин содержит быстрые углеводы, которые повышают уровень глюкозы в крови, поэтому при злоупотреблении этим фруктом человек рискует набрать лишний вес и получить проблемы с печенью.

«Поэтому те люди, кто занимается спортом или испытывает регулярные физические нагрузки, могут съедать 300 граммов очищенных мандаринов в день. Остальные — 150–200 граммов. Такое количество углеводов из фруктов организм сможет переработать и отложить не слишком большой объем на потом», — объяснила диетолог.

Употреблять стоит именно саму мягкую сердцевину цитрусовых, в которой содержится много пектина, а не сок, смузи или фреш, которые при нарушении нормы могут нанести серьезный вред здоровью в виде гастрита, диабета или ожирения.

Диабетикам и страдающим от ожирения людям, подчеркнула Лазуренко, рекомендуется ограничиться одним мандарином в день или отказаться от них полностью.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.

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#здоровье
#врачи
#мандарины
#советы
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В Балашихе в 2027 году появится современная многопрофильная клиника
28 ноября 2023, 22:58

Фото: Минстройкомплекс МО

В Подмосковье построят многопрофильную клинику Балашихинской областной больницы. Заключён контракт на проведение проектных и строительно-монтажных работ, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.
«Клиника займёт площадь более 11 га. Её оснастят оборудованием, созданным по последним технологиям. Для пациентов будут доступны диагностика, лечение, плановая и экстренная медицинская помощь. Это даст новые возможности оказания качественной медпомощи жителям Подмосковья», – говорится в сообщении.
Медучреждение будет рассчитано на 1123 койки и 300 посещений в смену. При нём будет организован консультативно-диагностический центр. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
 
Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счёт средств бюджета.

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#подмосковье
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Сомнолог Кудинов: «Ушёл тренд по освещению лунатизма»
28 ноября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что о таком явлении, как лунатизм, меньше говорят не потому, что оно исчезло, а потому, что прошёл тренд на его освещение.
«О лунатизме стали меньше говорить не потому, что его стало меньше. Это вовсе не так, просто интерес и популярность, хайп вокруг него закончились. Ушел тренд по освещению лунатизма», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Он напомнил, что в таком состоянии человек способен выполнять простые механические действия, для которых сознание особо и не нужно. При этом, водить машину при лунатизме не получится.

По его словам, такому состоянию могут быть подвержены дети и подростки, однако бывает и хронический лунатизм.

Для предотвращения лунатизма, считает специалист, можно принимать успокоительные и витамины группы В. Однако вылечить хронический лунатизм бывает очень сложно, поэтому доктор рекомендовал обустроить быть так, чтобы человек в таком состоянии не навредил себе.

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#сомнолог
#сон
#здоровье
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Врач назвала эффективные способы защититься от простуды и гриппа
Врач Аповян: Мытье рук является самым эффективным способом защиты от вирусов
28 ноября 2023, 19:12

Фото: istock / monstArrr_

Сбалансированный рацион, спорт и витамины могут повысить устойчивость организма к вирусам. О способах защиты от вирусов рассказала врач-терапевт Кэролайн Аповян изданию Insider.


Она заявила, что самым лучшим способом защиты от простуд является регулярное и тщательное мытье рук. Аповян отметила, что на предрасположенность к сезонным заболеванием влияет некачественный сон, употребление алкоголя и отсутствие физической активности.

«Всего одна ночь недосыпания может подорвать иммунную систему. Недостаток сна также способен повлиять на риск развития рака, сердечного приступа или инсульта», — предупредила эксперт. 
Помимо этого, она заявила, что недостаток витамина D может делать дыхательные пути  более уязвимыми перед инфекциями. 

Также она считает, что стресс может ослаблять иммунитет. Например, предновогодний переполох или трудности на работе перед закрытием года могут подкосить и так уязвимую именную систему. 

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#болезни
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Онищенко призвал не расслабляться из-за коронавируса
28 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что несмотря на то, что коронавирус сейчас утратил свою уникальность и практически стал одним из рядовых вирусных заболеваний расслабляться нельзя.
Специалист рекомендовал проходить вакцинацию и соблюдать все меры предосторожности.

«Расслабляться не надо, от гриппа надо прививаться. И это не потому, что гриппозная вакцина защищает от коронавируса, а потому, что грипп может утяжелить протекание заболеванием коронавирусом. Если у вас в семье дети и пожилые, на вас налагается особая ответственность. Не гнушайтесь и надевайте маску», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

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#коронавирус
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Врач Велиханов заявил о росте популярности блефаропластики
28 ноября 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/HbrH

Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Рашид Велиханов заявил, что в последнее время заметную популярность как среди женщин, так и среди мужчин приобрела блефаропластика — удаление избытков тканей верхних или нижних век.
«Сегодня блефаропластика востребована вне зависимости от пола и возраста. В некоторых случаях, при особенностях строения, даже в молодом возрасте может потребоваться операция. Она актуальна для пациентов с азиатской внешностью, которые хотят сделать так называемую европеизацию век. Многие пациенты обращаются для коррекции возрастных изменений», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он подчеркнул, что в последние годы такая операция обрела популярность и среди мужчин.

Хирург отметил, что кроме блефаропластики популярны и такие операции на лице, как ринопластика, подтяжка лица, а также височно-темпоральный лифтинг, липосакция подбородочной области и отопластика.

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Врач назвала второй подбородок симптомом опасных болезней
Хирург Перушкина нашла связь между вторым подбородком и развитием диабета
28 ноября 2023, 15:59

Фото: istock / Henadzi Pechan

Второй подбородок может проявлять даже у худых людей. Причины этому могут быть разные, начиная от плохой осанки, заканчивая сахарный диабет. Об неочевидном симптоме болезней рассказала пластический хирург Василиса Перушкина в беседе с «Аргументы и факты».

По словам эксперта, жир в области подбородка может появиться из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок или несбалансированного питания. Также он появляется у пожилых людей в силу возрастных изменений в организме — кожа теряет тонус и может обвисать, создавая эффект второго подбородка.

Жировые отложения в нижней части лица также могут возникать из-за проблем со здоровьем проблем со здоровьем. Например, при сахарном диабете, сбое в работе щитовидной железы и из-за прочих эндокринологических проблем.

Тем, кто подозревает, что второй подбородок мог появиться из-за каких-то заболеваний, стоит обязательно обратиться к врачу.

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#хирург
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#кожа
#здоровье
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