В Подмосковье 650 вылетов было выполнено вертолётами санавиации

Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области
С начала года около 650 650 вылетов выполнили вертолёты санавиации. Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохранения Московской области.
Вертолёты санавиации в Подмосковье используются для транспортировки пострадавших в ДТП и других происшествиях в медучержения.
В авиабригадах работают врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи самой высокой квалификации.
Стоит отметить, что пострадавших при помощи вертолетов направляют Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы и Московский областной центр охраны материнства и детства.
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«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь прошлый год», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что пострадавших при помощи вертолетов направляют Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы и Московский областной центр охраны материнства и детства.
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Мира Полтева