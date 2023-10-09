В Подмосковье 700 человек приняли участие в онкоскрининге

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Для выявления злокачественных новообразований на ранней стадии важна качественная и доступная диагностика. В минувшую субботу в масштабном онкоскрининге приняли участие почти 700 человек. <…> В результате у 65 человек, прошедших обследования, были заподозрены онкологические заболевания. Все они направлены на углубленную диагностику», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В рамках мероприятия жители Подмосковья могли пройти проверку на шесть видов раковых заболеваний. На месте работали 24 врача и мобильные комплексы флюорографии и маммографии.
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