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В Подмосковье 700 человек приняли участие в онкоскрининге

09 октября 2023, 11:06
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Дмитрове на стадионе «Локомотив» 7 октября прошла масштабная акция, которая приурочена к Всеминутный дню борьбы с раком молочной железы, сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Для выявления злокачественных новообразований на ранней стадии важна качественная и доступная диагностика. В минувшую субботу в масштабном онкоскрининге приняли участие почти 700 человек. <…> В результате у 65 человек, прошедших обследования, были заподозрены онкологические заболевания. Все они направлены на углубленную диагностику», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.



В рамках мероприятия жители Подмосковья могли пройти проверку на шесть видов раковых заболеваний. На месте работали 24 врача и мобильные комплексы флюорографии и маммографии.


Стоит отметить, что участие в акции мог принять любой желающий старше 18 лет.


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#минздрав мо
#подмосковье
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Дубненские врачи удалили пациентке лазером камни в обеих почках сразу
09 октября 2023, 11:18

Фото: Минздрав МО

Врачи Дубненской больницы удалили пациентке лазером камни в обеих почках за одну операцию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В урологическое отделение поступила 71-летняя женщина с жалобами на боль в почках и затруднённое мочеиспускание. Тяжесть состояния также была обусловлена болезнью Альцгеймера. Обследование выявило у пациентки наличие камней в обеих почках.
 
При подготовке к операции женщине установили внутренние мочеточниковые стенты с обеих сторон, и это позволило наладить отток мочи. 
 
Затем пациентке провели одновременное дробление лазером камней обоих почек на мельчайшие фрагменты. Далее они были выведены естественным путём. 
 
Этот метод лечения мочекаменной болезни - одним из самых высокотехнологичных. Его активно применяют на практике в урологических отделениях. Преимущество малоинвазивных операций - их безопасность, высокая эффективность и короткий период реабилитации. 
 
Операция прошла успешно и заняла не более получаса. На вторые сутки пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение.
 
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#врачи
#подмосковье
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Шведский стол соцсетей: нутрициолог обвинила блогеров в ожирении подростков
Нутрициолог Коробейникова назвала причину ожирения подростков
09 октября 2023, 10:49

Фото: IStock/undefined undefined

С 2009 года количество людей с ожирением в России выросло на 36%, сейчас от излишнего набора веса страдают 3,5 миллиона россиян. Также за последние 20 лет уровень ожирения среди подростков в РФ вырос в шесть раз.
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова уверена, что проблема в большинстве случаев кроется в социальных сетях. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что юноши и девушки берут пример с известных блогеров, которые питаются не здоровой пищей, но сохраняют «идеальную фигуру».
«Лидеры нений в соцсетях с отфильтрованными, сияющими лицами, идеальными фигурами зачастую на фото едят что угодно. Например, для рекламы они едят всякую гадость. И это особенно считывают подростки, которые не уверены в себе, в своём теле. Они следуют за этими лидерами мнений и бросаются в экстремальный опыт с питанием: одни наедают то, что видят у звёзд, другие отказываются от еды, чтобы стать такими же идеальными, а третьи заедают свою нереальность чем попало – фастфудом, сахаром, газировкой», – заметила собеседница.
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#подростки
#ожирение
#соцсети
#блогер
#еда
#питание
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Эндокринолог Павлова объяснила тягу женщин к вредной еде при ПМС
09 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/monticelllo

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале объяснила тягу женщин к сладкому при ПМС. В публикации отмечается, что по мнению иностранных ученых причина кроется в чувствительности к инсулину.
«Инсулин вырабатывается поджелудочной железой и регулирует уровень сахара в крови. Учёные предположили, что в предменструальный период этот гормон иначе воздействует на мозг, и потому женщинам хочется делать больше перекусов», — пишет Павлова.

Она добавила, что на участниц исследования после овуляции гормон действительно влиял иначе, и гипоталамус становился не таким восприимчивым к инсулину. По словам эндокринолога, это объясняет как тягу к чипсам и шоколаду, так и перепады настроения.

Зухра Павлова порекомендовала женщинам включить в рацион больше растительной пищи, богатой клетчаткой и пить больше воды, чтобы не поддаваться на подобные провокации организма.

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#врач
#женщины
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Врач Волкова перечислила причины возникновения мигрени
Врач Волкова: Дефициты железа и магния могут спровоцировать мигрень
09 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/eternalcreative

Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины возникновения мигрени. Среди них дефициты магния, железа и витаминов группы В. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Мигрень также может появиться на фоне нарушения детоксикационной функции печени или застое желчи, приводящих к накоплению аммиака в организме. 

Волкова добавила, что спровоцировать приступ могут недостаток и избыток сна, конец менструального цикла и чрезмерное потребление алкоголя.

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#нарушения
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Врач Терентьева назвала оптимальный обхват талии женщин 18-45 лет
Врач Терентьева: Обхват талии женщин не должна превышать 88 см
09 октября 2023, 01:28

Фото: iStock/nikkimeel

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева заявила, что для женщин 18-45 лет оптимальный обхват талии составляет 88 см, а для мужчин - 94 см. Об этом пишет «Мослента».
«Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод самостоятельной оценки его избыточного количества — измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, для мужчин того же возраста — 94 сантиметра», — цитирует издание слова собеседницы.

Терентьева добавила, что размер подкожной жировой прослойки также можно измерить с помощью клипера или штангенциркуля. Для этого нужно измерить справа от пупка складку кожи и жира, а полученные результаты сравнить со специальной расчетной таблицей. Так, у мужчин 30 лет складка толщиной 14 см соответствует 13% жира в его организме и является нормой.

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Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о продукте, улучшающем работу кишечника
08 октября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/elena_hramowa

Бюджетный, калорийный и полезный обед, помогающий в работе желудочно-кишечного тракта, вполне реально. О том, как это сделать, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
В своем телеграм-канале «Очаровательный кишечник» специалист сообщила, что есть один замечательный продукт, который улучшает качество кожи и волос, помогает восстановиться после различных инфекций и отравлений, укрепляет суставы и кости, а также благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника. Речь идет о костном бульоне, самое полезное в котором — высокое содержание коллагена и минералов.

Врач рассказала, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется, приводя к образованию глютина (не глютена!) и желатина. Эти вещества усваиваются желудочно-кишечным трактом в виде аминокислот и коротких пептидов. Таким образом, блюда на основе костного бульона способны укрепить организм и запустить нормальную работу кишечника, заключила эксперт.

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#блюда
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Врач-инфекционист Тимаков: Грядущий сезон будет тяжёлым для заболевших ОРВИ
08 октября 2023, 04:41

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции.
«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ», — заявил Тимаков.

Также он добавил, что хотя заболевших сейчас и значительно больше, но при этом сама болезнь протекает легче. Пациентов хоть и преследует длительный кашель, однако серьезных осложнений наблюдается меньше.

В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.

Ранее Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.

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#инфекция
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Британские ученые назвали идеальный и наихудший завтрак
07 октября 2023, 19:59

Фото: istockphoto/Arx0nt

Некоторые люди предпочитают пропускать утренний прием пищи, мотивируя это нехваткой времени, отсутствием аппетита и так далее. Однако медики и ученые настоятельно рекомендуют этого не делать.
Группа исследователей из британской компании Protein Works провела ряд экспериментов с целью выяснить, какой завтрак является оптимальным, а какой — наихудшим. Основывались ученые на наиболее популярных в США и Великобритании вариантах, сообщает издание Healthnews. Четырем группам добровольцев давали продукты для утренней трапезы с разным уровнем содержания белка, углеводов; третья группа ограничивалась чашкой кофе, а четвертая — вообще пропускала завтрак.

Выяснилось, что идеальным является завтрак, состоящий из продуктов с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Наихудшим был признан вариант с пропуском завтрака или его заменой на чашку кофе на голодный желудок. Также ученые предупреждают о вреде «сладких бомб» — простых углеводов, которые люди часто употребляют вместо полноценных продуктов.

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В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
06 октября 2023, 22:46

Фото: Минздрав МО

Взрослые жители Серпухова теперь могут снять энцефалограмму, не выезжая из города. На днях в поликлинику №1 поступил электроэнцефалограф, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«Прибор поступил к нам в поликлинику по программе Минздрава Московской области. Аппарат используется при диагностике заболеваний центральной нервной систем. Как правило, это серьёзные заболевания, связанные с поражением мозга травматического, сосудистого или токсического характера», – рассказала врач-невролог Светлана Ильина.
Электроэнцефалограф выявляет пароксизмальную активность головного мозга, что позволяет диагностировать и затем лечить, например, эпилепсию.
 
По словам Ильиной, в Серпухове много лет нельзя было сделать энцефалограмму взрослым пациентам. Теперь исследование можно провести на приёме в поликлиническом отделении №1 Серпуховской больницы на улице Форсса. Для этого не надо ехать в Москву.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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