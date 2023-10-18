В Подмосковье бесплатные зубные протезы получили свыше 13 тысяч пенсионеров

Фото: istockphoto / ronstik
С начала 2023 года уже более 13 тысяч подмосковных пенсионеров и ветеранов прошли бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала текущего года в регионе бесплатными зубными протезами были обеспечены свыше 13,5 тысяч льготников - это ветераны и пенсионеры.<…> Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту», - отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.Стоит отметить, что 260 миллионов рублей была финансировано на покупку зубных протезов для жителей Подмосковья.
Читайте также:
Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом
На конкурсе в Подольске определили лучших подмосковных водителей скорой помощи
Чиновник Соловьева: «Терапевт – первое и ключевое звено амбулаторной помощи»
Мира Полтева