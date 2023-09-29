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В Подмосковье более 50 тысяч раз жители записались к врачу через чат-бота

29 сентября 2023, 10:13
Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Цифрового помощника, помогающего осуществить запись к врачу зовут «Денис», им воспользовались 53 тысяч раз.

Цифровой помощник оказывает помощь при вызове врача на дом, также он помогает записаться на приём к врачу или на вакцинацию от COVID-19, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После визита по записи чат-бот предложит оценить качество приёма у врача. За всё время работы было поставлено 24,8 тысяч оценок»,- сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.


Цифровой помощник «Денис» доступен по ссылке.

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Раменские врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца
29 сентября 2023, 10:41

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В приёмное отделение Раменской областной больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии, он получил ножевое ранение в сердце.

В ходе обследования врачи диагностировали проникающее ранение левой половины грудной клетки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

КТ-исследование показало повреждение правого желудочка сердца. Такая патология могла привести к летальному исходу, поэтому врачи приняли решение о проведении экстренной операции.

«Перед врачами стояла непростая задача: нужно было провести удаление крови из сердечной сумки с целью недопущения тампонады и остановки сердца, а также ушивание раны», — рассказал заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев. 

Кровопотеря составила примерно 1,5 литра. Врачи отметили, что осложнений вов время операции не наблюдалось. Благодаря грамотным действиям оперирующего хирурга и всей операционной бригады, пациента удалось спасти.

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В Подмосковье более 50 тысяч раз жители записались к врачу через чат-бота.

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#чат
#ранение
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Врачи назвали неочевидный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Pronews.gr: Врачи назвали симптом, возникающий за пару лет до онкологии
29 сентября 2023, 06:42

Фото: iStock/Ridofranz

Учёные из университетов Суррея и Оксфорда оценили данные более 40 тысяч человек, в результате чего им удалось выявить первые тревожные признаки, зачастую предшествующие онкологии. Об этом пишет Pronews.gr.
Медики рассказали, что пациенты примерно за два года до того, как им диагностируют онкологическое заболевание, отмечают резкую потерю веса без особых усилий. Уточняется, что такую связь удалось установить между похудением и раком поджелудочной железы.

Кроме того, у ряда исследуемых незадолго до обнаружения недуга повышался сахар в крови, при этом диабетом никто из них не страдал.

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#врач
#сахар
#пациенты
#медики
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Врач развеяла миф о пользе сырников
Врач Разаренова заявила о вреде сырников на завтрак
29 сентября 2023, 05:01

Фото: IStock/VIKTORIIA DROBOT

Сырники на завтрак – это не всегда хорошая идея. Как рассказала «Радио 1» терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова, блюдо обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к диабету в сочетании с другими продуктами.
«Большое сомнение возникает, когда люди начинают утро с творожных компонентов – какой-то творог, в который добавили мёд или варенье, то есть обогатили легко усваиваемый белок каким-то углеводным составляющим. Таким образом мы получаем в тарелке продукт, который будет обладать высоким инсулиновым индексом, а дополнительное обогащение организма углеводами в виде варенья, сгущёнки будет повышать уровень глюкозы», — сказала Разаренова.
Однако специалист подчеркнула, что иногда съесть сырник или круассан можно, но только после консультации с врачом, и если на протяжении долгого времени соблюдаются все нормы правильного питания.
«Если вы в течение недели строите свой рацион правильно и вдруг у вас на горизонте появился сырник, то естественно, какого-то критического воздействия на организм может и не быть, если это происходит редко», — заметила нутрициолог.
Также опасными для организма собеседница назвала сладкие каши, мюсли и гранолы. Все эти продукты повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к диабету.
«Мы повышаем уровень сахара, затем провоцируем его снижение, а потом появляется чувство голода. То есть после такого завтрака человек снова будет хотеть есть, и это может привести к тому, что может быть съедено что-то не то, — отметила Александра Разаренова. — К этой же истории можно отнести фруктовые соки».
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#продукты
#люди
#еда
#питание
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Врач Зайцев рассказал, какие средства не работают при сухом и влажном кашле
29 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/Yellyana Hardi

Заслуженный врач РФ Андрей Зайцев рассказал, что при сухом кашле средства от влажного неэффективны, так же как и наоборот. Об этом пишет «АиФ».
По словам врача, сухой кашель в большинстве случаев сопровождается повышенной температурой и говорит о начале ОРВИ. При сухом кашле локализация воспалительного процесса ограничена верхними дыхательными путями, а влажный кашель поражает нижние отделы респираторного тракта.

«И тогда мы думаем об остром бронхите, обострении хронического бронхита или пневмонии», — цитирует издание слова собеседника.

Зайцев добавил, что существуют препараты «от кашля» (противокашлевые или стоптуссивные) и препараты «для кашля» (мукоактивные). Последние разжижают мокроту и способствуют её отхождению. Так, при сухом кашле такие средства не будут эффективны, заключил доктор.

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#орви
#препараты
#врач
#лекарства
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Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Глава Минздрава Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ
29 сентября 2023, 02:15

Фото: сайт Кремля

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19
«Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — отметил министр.

Мурашко призвал россиян, находящихся в группе риска, не забывать о возможных осложнениях при коронавирусе. По его словам, сейчас по большей части циркулируют респираторные вирусы.

По ОРВИ и гриппу ситуация в России стабильная и ровная, ​добавил Михаил Мурашко.

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#орви
#человек
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#вирусы
#коронавирус
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Педиатр Немальцева предупредила об опасности осенних фотосессией в листве
Педиатр Немальцева: Опавшая листва опасна растущей в ней плесенью
28 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/Ridofranz

Врач-педиатр Татьяна Немальцева предупредила, что игры с опавшей листвой, поделки из неё и осенние фотосессии могут быть опасны из-за растущей в листве плесени. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, плесневые грибы выделяют микотоксины, которые способны нанести здоровью человека серьёзный вред. Например, грибки рода Aspergillus являются причиной возникновения инфекционного заболевания аспергиллез.

Помимо прочего, споры плесневых грибов —  сильные аллергены, поэтому опасны для тех, кто страдает от поллиноза или астмы, добавила Немальцева.

«Кроме того, на опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных — собак, кошек, крыс и мышей. Всё это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и прочее», — цитирует издание слова собеседницы.

Педиатр подчеркнула, что после взаимодействия с листвой необходимо тщательно мыть руки, а при появлении признаков аллергии незамедлительно принять антигистаминные препараты.

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#педиатр
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Диетологи назвали продукты, нормализирующие уровень сахара в крови
SciTechDaily: Фрукты и овощи ​нормализуют содержание сахара в крови
28 сентября 2023, 21:14

Фото: istock / Chinnapong

Ученые из школы диетологии и политики Фридмана при Университете Тафтса в США выявили, что употребление фруктов и овощей положительное влияют на кардиометаболическое здоровье. Информацию сообщает SciTechDaily.
Ученые проверили медкарты 3800 человек, которые подвержены риску кардиометаболических заболеваний и имеют низкий доход. Среди них также было 1800 детей. Эти люди были участниками благотворительной программы американской организации Wholesome Wave, которая помогает малообеспеченным слоям населения сделать здоровое питание более доступным. Участники постоянно приобретали овощи и фрукты с помощью специальных карточек. 

Результаты показали, что у диабетиков уровень сахара упал на 0,3 пункта, а гипертоники смогли нормализовать артериальное давление, их показатели упали на 5-8 миллиметрах ртутного столба. Люди страдающие от лишнего веса смогли похудеть.

Так ученые пришли к выводу, что фрукты и овощи могут нормализовать содержание сахара в крови, снизить давление и даже помочь в борьбе с лишним весом.

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#ученые
#здоровье
#овощи
#питание
#фрукты
#человек
#люди
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В Великобритании женщина дважды заболела раком после солярия
28 сентября 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Gangis_Khan

В Великобритании 48-летняя женщина не смогла отказаться от солярия и повторно оказалась у онколога.
Daily Mail пишет, что жительница Портсмута начала посещать солярий в 15 лет. В 2014 году на её спине появилось злокачественное пятно. Медики удалили новообразование. После этого женщина не бросила солярий.

В 2021 году британка начала жаловаться на боль в руках и плечах. При этом к врачам не обращалась и занималась самолечением. В 2023 году у женщины заболела левая часть груди. Выяснилось, что в левом легком образовалась опухоль. Удалить новообразование невозможно, потому что оно расположено слишком близко к сосудам и сердцу.
 
Сейчас женщина использует только автозагар.

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#здоровье
#рак
#онкология
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Число привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 1 млн человек
28 сентября 2023, 16:12

Фото: istockphoto / SeventyFour

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.  

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.

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RT: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца.
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