В Подмосковье дети проходят реабилитацию с четвероногими друзьями

В подмосковных Комплексных центрах социального обслуживания и реабилитации начали проводить занятия с четвероногими помощниками, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Канистерапия — метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак, его начали использовать наряду с иппотерапией и дельфинотерапией, относят к нетрадиционным методикам реабилитации, но эффект от занятий потрясающий. Занятия учат ребят адаптироваться в новой среде, помогают избавиться от страхов и барьеров в общении.





Секрет целебных свойств канистерапии заключается в том, что для ребенка собака выполняет функцию мотиватора: она стимулирует его на активную работу и достижение успеха.

Без четкой мотивации дети не понимают, зачем им терпеть боль и неудобства, чтобы куда-то дойти. Но в компании с собакой, с пониманием, что они становятся ответственными за животное, начинают бороться с трудностями.



Приблизительно через три месяца регулярных занятий можно увидеть результат. Однако практиковаться нужно постоянно: в работе с любыми детьми важна последовательность и осторожность.

«В нашем регионе канистерапия доступна в 5 комплексных центрах: «Егорьевский», «Пушкинский», «Серпуховский», «Сергиево-Посадский» и «Орехово-Зуевский», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В центре реабилитации в Орехово-Зуево два четвероногих друга Бим и Лори помогают проходить реабилитацию особенным детям.

«Лори — настоящий полноценный участник реабилитационных занятий. Вместе с ней ребята собирают кубики, преодолевают препятствия, учатся давать команды. Разноцветные бабочки и бантики у собак сразу привлекают внимание. Так, дети быстрее идут на контакт, а у многих появляются выразительные эмоции», — делится психолог Орехово-Зуевского Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Елена Федорова.

Ранее сообщалось, что эффективным способом обеспечения детей с инвалидностью всем необходимым стала реализация инновационного проекта «Микрореабилитационный центр на дому». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

