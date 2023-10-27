В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Мы запустили комплексную услугу по профилю аллергология-иммунология в клинико-диагностическом центре НИКИ детства. Теперь у юных жителей Подмосковья появилась возможность проходить аллергодиагностику по полису ОМС. В списке исследования на многие возможные аллергены - перхоть домашних животных, различные продукты, пыльца разных растений, пылевые клещи, плесневые грибы и другие», - поделилась заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Марина Малиновская.
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