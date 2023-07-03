В Подмосковье до конца года заменят более 220 единиц устаревшего медоборудования

Фото: Минздрав МО
В медучреждениях Московской области в рамках замены аналоговой тяжёлой техники на цифровую до конца года обновят более 220 медицинских аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы успешно реализуем в Подмосковье трёхлетнюю программу по замене аналоговой тяжелой техники на современную. За всё время заменили уже 55 единиц такого оборудования - рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов. Всего до конца 2024 года планируем заменить 224 таких аппарата», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Как отметили в министерстве, оборудование приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Читайте также:
Почти 3 тыс человек проверили своё здоровье в подмосковных парках
Более 180 млн рублей выделят на компьютеры для здравоохранения в Подмосковье
В Подмосковье прошли «перезагрузку» 6 государственных стоматологических поликлиник
Лора Луганская