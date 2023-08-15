В Подмосковье хирурги спасли женщину с увеличенной в 20 раз щитовидкой

Фото: Минздрав МО
Такие операции проводятся под общим наркозом с установкой специальной трубки в трахею пациента. Однако анестезиологи не смогли этого сделать, так как обнаружили у женщины огромную щитовидную железу, которая деформировала верхние дыхательные пути. Пациентку экстренно перевели в отделение эндокринной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, чтобы там удалить щитовидку. Смертность от туберкулёза
«Объём железы достигал 300 мл, хотя объём здоровой щитовидной железы у женщины не превышает 17 мл. Операция прошла успешно. Она позволила восстановить нормальное расположение и просвет трахеи», – рассказал руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Тимур Бритвин.После операции пациентку перевели в МОНИИАГ для дальнейшего лечения.
Бритвин посоветовал при ощущении дискомфорта в области шеи, изменении её формы, затруднении дыхания, изменении голоса обратиться к врачу и сделать УЗИ щитовидной железы.
Читайте также:
Смертность от туберкулёза в Московской области за год снизилась более чем на 18%
Люберецкие врачи удалили пациентке 20-сантиметровую кисту печени
В Пушкино врачи спасли женщину, которая чуть не умерла из-за невылеченного зуба