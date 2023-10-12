В Подмосковье из кишечника малыша достали 15 магнитов и спасли от токсического шока

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Мальчик поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии с высокой температурой, вздутием живота и слабостью. Он отказывался от пищи. Врачи выявили у маленького пациента 15 инородных предметов в брюшной полости. Позже выяснилось, что это магниты. Потребовалось два часа, чтобы достать их.
В ходе хирургического вмешательства было выявлено шесть отверстий тонкого кишечника. Соединившись между собой, шарики привели к разрыву стенок кишки и к тяжёлому перитониту. Для такого маленького ребёнка это очень тяжёлая и опасная травма, отметили в ведомстве. В итоге все магниты были извлечены, а отверстия ушиты.
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