В Подмосковье молодые сотрудники скорой помощи пройдут повышение квалификации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные молодые специалисты среднего медицинского персонала пройдут курсы повышения квалификации на базе МОНИКИ, сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Для повышения качества обучения слушателей 36-часового цикла разделили на 11 групп по 20 человек. Обучение каждой группы проходит в течение шести дней. <…> », –подчеркнула заместитель главного врача по кадрам Анжела Синельникова.
Кроме этого, для эффективного восприятия информации проходят очные и дистанционные лекции, а также практические занятия по неотложной и экстренной помощи на симуляторе.
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Мира Полтева