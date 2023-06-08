В Подмосковье на «горячую линию» по паллиативной помощи поступило свыше 10 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Паллиативная помощь – помощь неизлечимо больным гражданам, страдающим заболеваниями, которые не поддаются излечению, и включает в себя медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход, а также предоставления таким пациентам социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки).
«В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. За последний год в регионе заработал координационный центр по паллиативу, интернет-портал, посвященный паллиативной помощи, а также «горячая линия». За год работы сотрудники колл-центра обработали свыше 10 тыс. звонков, госпитализировали 406 пациентов в паллиативные отделения», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Получить консультацию по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру +7(498) 683 83 83.
Ранее сообщалось, что число автомобилей скорой помощи увеличили в Подмосковье до 1 тыс, количество машин неотложной помощи – до 1,3 тыс. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.