В Подмосковье начался ремонт 30 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на 1-й очереди объектов — их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В комплексную программу проведения ремонтов вошли:— поликлиника №7 в Люберцах;
— поликлиника в Никольском;
— амбулатория в Шеметово;
— озёрский пост скорой помощи и другие объекты.
В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.
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