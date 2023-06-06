​В Подмосковье не выявили случаев оборота напитка «Мистер Сидр»

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Проверку по выявлению опасной алкогольной продукции «Мистер Сидр» начало Управление Роспотребнадзора по Московской области. На данный момент она в обороте в регионе не выявлена, сообщили в пресс-службе ведомства.
В распространённом сообщении отмечается, что администрация торговых точек, где продают алкоголь, проинформирована о необходимости изъятия из оборота опасного продукта.
Ранее стало известно о случаях отравления в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Челябинской, Пензенской областях, в Удмуртии и Чувашии. Более 20 случаев закончились летальным исходом, десятки человек госпитализированы.
Все случаи связывают с употреблением разливного напитка «Мистер Сидр» самарского производства. СКР возбудил уголовные дела, задержан самарский предприниматель.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в изъятом в Ульяновской области токсичном сидре обнаружены примеси метанола и этилбутирата, сообщается на сайте МВД Медиа.