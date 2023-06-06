​В Подмосковье не выявили случаев оборота напитка «Мистер Сидр»

Пока токсичная алкогольная продукция в обороте в Московской области не выявлена

Проверку по выявлению опасной алкогольной продукции «Мистер Сидр» начало Управление Роспотребнадзора по Московской области. На данный момент она в обороте в регионе не выявлена, сообщили в пресс-службе ведомства.



В распространённом сообщении отмечается, что администрация торговых точек, где продают алкоголь, проинформирована о необходимости изъятия из оборота опасного продукта.





