В Подмосковье обновили более 60 рентген-аппаратов

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«Масштабную программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое мы запустили в 2022 году. Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники и открыли ещё 13 новых точек. На это было направлено более 1,1 млрд рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Так, новый рентген-аппарат отечественного производства заработал в поликлинике №1 Егорьевской больницы. Он установлен взамен старого, который уже не отвечал современным требованиям. На нём планируют проводить более 40 исследований в день.
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