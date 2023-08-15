В Подмосковье обновили более 60 рентген-аппаратов

Смертность от туберкулёза в Подмосковье по итогам шести месяцев 2023 года снизилась на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Такие данные привёл главный врач Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.