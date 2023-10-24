В Подмосковье от гриппа привили 715 тысяч детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тыс. детей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Стоит отметить, что детям могут сделать прививку как в поликлинике, так и в детском саду.
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