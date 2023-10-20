В Подмосковье от гриппа привились более 2, миллионов человек

Фото6 пресс-служба Минздрава МО
В Московской области 2,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства зрароохранения Московкой области.
В Подмосковье прививку можно сделать по предварительной записи в поликлинике.
«Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 млн человек», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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