В Подмосковье от ВИЧ-инфицированных родителей с начала года родились 200 здоровых детей

Минздрав МО
«Если будущая мама знает о своём ВИЧ-статусе и наблюдается в нашем центре, специалисты помогут ей спланировать беременность. Если же женщина узнала о ВИЧ-инфекции уже после наступления беременности, важно как можно скорее обратиться в Центр СПИД», – отметил Пронин.Он пояснил, что своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье матери и малышу. Всё лечение предоставляется бесплатно.
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