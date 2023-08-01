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В Подмосковье открыли первый в регионе урологический центр

01 августа 2023, 15:49

Фото: Минздрав МО

В Московской области запущен первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий. Он создан в Жуковской городской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Центр предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Там будут лечить все сложные урологические патологии. За год центр сможет принять около 4,5 тыс пациентов со всей Московской области», – рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Про её словам, центр оснащён видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой современной медицинской техникой. Помощь там оказывают пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты и репродуктивных органов.Сформирована команда специалистов, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии. Это позволит проводить почти все операции малоинвазивным методом.


Лечение в центре проводится бесплатно по полису ОМС. Направление на плановую госпитализацию пациенту выдаст лечащий врач при наличии показаний.

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#здравоохранение
#здоровье
#жуковский
#врачи
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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Врач Марьенко рассказала, кто наиболее подвержен риску заболеть раком лёгкого
Врач Марьенко: Жертвами рака чаще всего становятся мужчины старше 50 лет со стажем курения более 25-30 лет
01 августа 2023, 16:13

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Врач Анастасия Марьенко заявила, что наиболее часто рак лёгких наблюдается у мужчин старше 0 лет, которые курят на протяжении более 25-30 лет.
Она отметила, что основным фактором риска развития заболевания является курение, в том числе и пассивное. Причём, чем дольше человек курит, тем риск заболеть выше.

«Среди других факторов риска — профессиональная деятельность. Вдыхание на вредных производствах химических веществ, а также продуктов обработки нефти и угля может повредить лёгочную ткань и со временем привести к онкологическому заболеванию. Загрязнение воздуха является хоть и невысоким, но тоже фактором риска», —добавила в беседе с RT Марьенко.

Эксперт уточнила, что для выявления онкологического заболевания лёгких могут помочь скрининг и регулярные рентгенографические исследования.

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#здоровье
#курение
#врач
#онкология
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В обновлённой поликлинике на Большой Волге начали принимать взрослых и детей
01 августа 2023, 15:37

Фото: Telegram-канал Максима Тихомирова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал в обновлённой поликлинике №1 на Большой Волге и оценил, как соседствуют в одном здании врачи для взрослых и детей.
«На четвертом и пятом этажах расположены кабинеты узких специалистов, на втором ребятишек обследуют педиатры. Шестой этаж недавно отремонтирован. Скоро там будут вести приём участковые терапевты и врачи общей практики. Третий этаж полдня будет работать для малышей, полдня – для взрослых», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
По его словам, планируется также строительство детской поликлиники. Проект уже готов, земля зарезервирована.   А в Левобережной поликлинике обновлён кабинет для рентген-исследований. Он начнется работу в сентябре. Поданы заявки в подмосковный Минздрав на новые цифровые флюорограф и маммограф. 

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#дубна
#здравоохранение
#здоровье
#поликлиника
#подмосковье
#московская область
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Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз
Нутрициолог Коробейникова: арбузы могут вредить печени и другим органам
01 августа 2023, 15:33

Фото: IStock/DeeNida

В России начинается сезон арбузов — одной из самых популярных летних ягод. Принято считать, что арбуз полезен для здоровья. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное употребление арбуза вредит вашему здоровью.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», что арбуз на 90% состоит из воды и содержит полезные витамины. Однако в ягоде содержится много фруктозы, которая повышает уровень сахара в организме.
«Это тот же сахар, только в профиль. Это то, что в нашем организме становится глюкозой, как и обычный тростниковый сахар. В большом количестве ничего хорошего она за собой не несёт. Помимо этого, арбуз обладает высоким гликемическим индексом (мера того, как быстро и сильно углеводы, которые содержатся в продукте, повысят уровень сахара в крови, — прим. Ред.). В арбузе его почти 75-80 единиц. Поэтому садиться на арбузную диету нельзя. Единственное, к чему может привести арбузная диета – это к гепатозу печени», — сказала нутрициолог.
Специалист рекомендовала относиться аккуратнее к арбузу людям с лишним весом, а также с заболеваниями мочеполовой системы, почек и поджелудочной железы.

В заключение Жанна Коробейникова отметила, что арбузы – это лидеры по количеству нитратов, поэтому их не следует покупать возле дорог и возле загрязнённых территорий.  

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#арбуз
#диета
#сахар
#витамины
#эксперт
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В Дубне открылся новый кабинет маммографии
01 августа 2023, 15:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В подмосковной Дубне рядом со взрослой поликлиникой в Левобережье открыт передвижной цифровой кабинет маммографии.
Передвижной цифровой кабинет маммографии появился в Дубне благодаря содействию Министерства здравоохранения Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Устаревший аппарат маммографии заменили на современный новый.

На обследование по программе диспансеризации и профилактических осмотров направление дает врач или специалист отделения профилактики. Для самостоятельной записи на исследование молочных желез, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной министерству здравоохранения Московской области. Давность прошлого исследования должна достигать более двух лет.

Маммография позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли.

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#человек
#больницы
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Диетолог Соломатина: Скумбрия – самая полезная рыба
01 августа 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала скумбрию наиболее полезной для здоровья рыбой, поскольку она является источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют регулированию уровня холестерина в крови, работе мозга.
«Омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Также в скумбрии содержится большое количество витамина D.

А вот ученые из Пенсильванского университета установили, на здоровье, в частности на хорошую работу мозга и улучшение памяти оказывает непосредственное влияние ген, играющий ключевую роль в регулировании циркадных ритмов. Как уточняет utro.ru, именно ген per-1, принимавший участие в регуляции циркадных ритмов, способствует улучшению производительности памяти днём.

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#питание
#рыба
#память
#здоровье
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The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине
01 августа 2023, 14:01

Фото: istockphoto/MarcBruxelle

Ученые Университета Сиднея в Австралии и американского Стэнфордского университета в ходе совместного исследования определили три негативных фактора, влияющие на появление хронических болей в пояснице. Их устранение поможет снизить риск возникновения дискомфорта в области спины на 39%.
Первый фактор — это неправильно оборудованное рабочее место. Когда человек долгое время сидит в неудобной позе за компьютером или занимается другой работой, это вызывает проблемы с осанкой, напряжение мышц спины и неприятные ощущения, передает издание The Lancet.

Второй фактор — курение. Оно вредит не только легким, но и позвоночнику. Никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме, могут нарушить нормальное кровообращение в позвоночных дисках и суставах. Кроме того, курение может ослабить костную структуру.

Третий фактор — лишний вес. Ожирение отрицательно сказывается на здоровье позвоночника, увеличивает риск травм и провоцирует развитие воспалительных процессов  в организме. 

Итак, отказ от курения, грамотное обустройство своего рабочего места и поддержание нормального веса поможет сберечь спину и уберечь организм от проблем со здоровьем.

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#ожирение
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В Подмосковье проведут цикл лекций для будущих мам
01 августа 2023, 13:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С 1 по 7 августа на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье» для всех желающих будут доступны тематические лекции о пользе и важности грудного вскармливания. Мероприятие посвящено Всемирной неделе грудного вскармливания.
Ведущие врачи перинатальных центров Подмосковья и НИКИ детства расскажут ​о пользе грудного вскармливания, ​поделятся с молодыми мамами ​тем, какая необходима подготовка к началу грудного вскармливания, как должна питаться мама в период вскармливания и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Лекции будут проходить в онлайн формате на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье»,
«В ходе лекций врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
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#онлайн
#мама
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Nutrients: Орехи пекан помогают при ожирении и диабете
01 августа 2023, 12:50

Фото: istockphoto/eternalcreative

Ученые из Техасского университета A&M (США) провели исследование, результаты которого показали, что ежедневное употребление орехов пекан может предотвратить развитие ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печени и сахарный диабет.
В ходе экспериментов с мышами исследователи обнаружили, что употребление орехов увеличивает расход энергии, уменьшает дисбактериоз и воспаление в организме, модулирует метаболизм в печени и скелетных мышцах, передает издание Nutrients. Ведущий автор исследования Луис Сиснерос-Севаллос считает, что пекан может помочь людям поддерживать нормальный вес, даже если в их рационе высокое содержание жиров.

Ученые считают, что для получения положительного эффекта человеку достаточно съедать по 20 орехов пекан в день. Однако следует учитывать также общую калорийность дневного рациона и индивидуальные особенности организма, такие, например, ка аллергия и непереносимость.

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#ученые
#аллергия
#диета
#эксперимент
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В Координационный центр по паллиативной помощи поступило почти 24 тысячи звонков
01 августа 2023, 12:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главной задачей паллиативной помощи является обеспечение лучшего, насколько это возможно, качества жизни пациента.
В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. Координационный центр по паллиативной помощи начал работать в Подмосковье год назад.

За время работы Центра сотрудники приняли порядка 24 тысяч звонков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники центра координируют оказание медицинской помощи паллиативным больным в Подмосковье, работу патронажных бригад, осуществляют маршрутизацию паллиативных пациентов, при необходимости организуют их транспортировку.
«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В прошлом году заработали «горячая линия» по паллиативу и Координационный центр, в этом году ввели в работу интернет-портал «Паллиативная помощь». За год работы Координационного центра сотрудники обработали около 24 тыс. звонков, осуществили почти 570 выездов патронажных бригад на дом и организовали госпитализацию 552 пациентов», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Паллиативная помощь — помощь неизлечимо больным гражданам, страдающим заболеваниями, которые не поддаются излечению, и включает в себя медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход, а также предоставления таким пациентам социальных услуг, мер социальной защиты и поддержки.

Получить консультацию по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно на интернет-портале «Паллиативная помощь» или по номеру +7 (498) 683 83 83.

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 В Московской области запустили новый портал «Паллиативная помощь».

На территории Московской области увеличили число бригад паллиативной помощи.
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Подмосковье ищет медработников