В Подмосковье открыли первый в регионе урологический центр

Фото: Минздрав МО
В Московской области запущен первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий. Он создан в Жуковской городской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Центр предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Там будут лечить все сложные урологические патологии. За год центр сможет принять около 4,5 тыс пациентов со всей Московской области», – рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Про её словам, центр оснащён видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой современной медицинской техникой. Помощь там оказывают пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты и репродуктивных органов.Сформирована команда специалистов, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии. Это позволит проводить почти все операции малоинвазивным методом.
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Лора Луганская