В Подмосковье открыли приемное отделение онкодиспансера после ремонта

Фото6 пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Приемное отделение онкодиспансера открыли после ремонта в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоо
Приемное отделение открыли в рамках нового порядка об оказании онкологической помощи взрослому населению.
Стоит отметить, что Московский областной онкологический диспансер является лучшим специализированным лечебным учреждением региона, в котором жители могут получить многопрофильную помощь.
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«После ремонта приемное отделение соответствует всем требованиям. Есть смотровая комната, зона ожидания для пациентов, процедурный кабинет и кабинет для медицинских регистраторов. Ежедневно через приемное отделение госпитализируется порядка 150-180 пациентов, » — отметил заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Денис Сидоров.
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Мира Полтева