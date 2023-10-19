В Подмосковье откроется первый детский центр патологии речи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения
Кроме этого, также появятся кафетерий и просторная колясочная.Также для удобства будут установлены светящиеся табло, по которым родители смогут понять как пройти к нужному врачу.
«После завершения ремонта у нас откроется Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры и АВА-терапии. Кроме того, наших маленьких пациентов будут ждать просторные холлы, комфортные зоны ожидания с различными активностями и творческими занятиями. На стенах разместятся новые бизиборды, интерактивные игры и планшеты», - отметила заведующая КДЦ №1 НИКИ детства Лолита Пак.
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