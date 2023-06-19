В Подмосковье откроют новые микрореабилитационные центры на дому

Проект «Микрореабилитационный центр на дому» стал эффективным способом обеспечения детей с инвалидностью всем необходимым





Дети-инвалиды являются наиболее социально уязвимой категорией, им необходимо обеспечение всесторонней поддержки и равенства прав, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году в Подмосковье откроется еще 7 новых микрореабилитационных центров, где дети-инвалиды могут получать необходимую бесплатную помощь в восстановлении не выходя из дома. Сейчас у нас в регионе работает 16 таких микроцентров», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Ведомство сообщает, что 11 миллионов рублей в виде субсидий от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получили три социальных центра в Богородском, Павлово-Посадском и Клинском округах, на реализацию проекта «Домашний микрореабилитационный центр»,

Также, микрореабилитационные центры появятся в Истринском, Воскресенском, Наро-Фоминском и Талдомском округах, на их строительство выделено более 9 млн рублей.

Задача данного проекта в том, что прямо в домашних условиях создается реабилитационная и коррекционная среда для ребенка, подобранная в соответствии с его заболеванием. В рамках проекта, родителя ребенка обучают специалисты, после чего сам родитель становится полноправным реабилитологом для своего ребенка и надежным партнёром специалистов для достижения ощутимых результатов.

Данный проект впервые запустили в подмосковном Егорьевске, и первые семьи-участники отметили положительную динамику состояния детей.