В Подмосковье открыли школу для больных сахарным диабетом

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Для пациентов с сахарным диабетом открытась школа в Центральной поликлинике Люберецкой областной больницы.
Школа создана для пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа, для беременных, имеющих в анамнезе сахарный диабет.
Врач-эндокринолог также поделилась, что школу сахарного диабета прошли уже 5 потоков пациентов.
Обучение длится одну неделю, продолжительность одного занятия — 2 часа.
Прохождение обучения в школе сахарного диабета подтверждается записью в медицинской книжке пациента.
На занятиях врач-эндокринолог школы подробно расскажет о методах самоконтроля больных сахарным диабетом, поможет адаптировать лечение, назначенное врачом к конкретным условиям жизни, проинформирует о методах профилактики острых и хронических осложнений.
Для данного заболевания характерен ряд жалоб и объективных признаков, которые могут свидетельствовать о заболевании: изменение массы тела, жажда, повышенное мочеиспускание, постоянное чувство голода, сухость во рту, упадок сил, утомляемость при незначительных нагрузках, сонливость, мышечная слабость.
При обнаружении таких симптомов, необходимо обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу.
Записаться в школу сахарного диабета могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Люберецкой областной больницы, обратившись к своему лечащему врачу.
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«Целью создания такой школы стало информирование жителей об этом заболевании, повысить грамотность, рассказать о методах лечения, об осложнениях», — рассказала врач-эндокринолог Центральной поликлиники Люберецкой областной больницы и руководитель диабетической школы Кристина Арендарь.
Обучение длится одну неделю, продолжительность одного занятия — 2 часа.
Прохождение обучения в школе сахарного диабета подтверждается записью в медицинской книжке пациента.
На занятиях врач-эндокринолог школы подробно расскажет о методах самоконтроля больных сахарным диабетом, поможет адаптировать лечение, назначенное врачом к конкретным условиям жизни, проинформирует о методах профилактики острых и хронических осложнений.
Для данного заболевания характерен ряд жалоб и объективных признаков, которые могут свидетельствовать о заболевании: изменение массы тела, жажда, повышенное мочеиспускание, постоянное чувство голода, сухость во рту, упадок сил, утомляемость при незначительных нагрузках, сонливость, мышечная слабость.
При обнаружении таких симптомов, необходимо обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу.
Записаться в школу сахарного диабета могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Люберецкой областной больницы, обратившись к своему лечащему врачу.
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Алиса Сергиенко