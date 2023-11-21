В Подмосковье по новому стандарту работают уже 30 женских консультаций

Фото: Минздрав МО
В Московской области обновили уже 30 женских консультаций и до конца года планируют преобразить ещё пять. Такие данные привела первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Проект «Наша женская консультация» стартовал в регионе в начале года. Он предусматривает обновление внешнего вида медучреждений, а также внедрение новых услуг для беременных. Например, для них теперь доступна бесплатное индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.
Администраторы женских консультаций, по словам первого зампреда правительства, прошли тренинги по бесконфликтному общению.
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«В медучреждениях установлена единая навигация, работают кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, кулеры и вендинговые автоматы. Также созданы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и телевизорами», – рассказала Стригункова.
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Лора Луганская