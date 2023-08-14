В Подмосковье после укусов клещей зарегистрировали более 130 случаев болезни Лайма

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В Подмосковье насчитали 14561 обращений к медикам после укусов клещей, из них 4081 – дети. Известно о 131 случае болезни Лайма. 12053 человека у прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Случаев вирусного энцефалита в регионе выявлено не было», – уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре добавили, что проведена обработка от клещей на площади 4406 га. В том числе обработаны территории летних оздоровительных учреждений.
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