В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ

«Данная система может применяться как УЗИ аппарат условиях кабинета или процедурной , так и в операционной. Благодаря поворотному монитору, его удобно использовать во время хирургических манипуляций, когда нет возможности придвинуть сканер вплотную к операционному столу. Сканер оснащен узкоспециализированными датчиками, которые позволяют транслировать данные УЗИ на консоль хирурга», - отметил заместитель главного врача по технике Андрей Ожогин.
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