В Подмосковье поступили автомобили для паллиативной службы

!7 новых автомобилей для паллиативной службы получили подмосковные больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента.

«В Подмосковье уделяется особое внимание развитию паллиативной службы. Закупаются автомобили, в том числе 17 поставлены в этом году, работают «горячая линия» для пациентов и их родственников, Координационный центр, портал «Паллиативная помощь», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.





Также новые машины оснащены каталкой для облечения транспортировки пациентов бригадой скорой помощи. Траспорт был направлен в в Московский областной хоспис для детей, Химкинскую, Балашихинскую, Одинцовскую, Пушкинскую и другие больницы.Стоит отметить, что машины начнут работу после постановки на учет и получения необходимой документации.

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