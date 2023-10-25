В Подмосковье поступили автомобили для паллиативной службы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента.
«В Подмосковье уделяется особое внимание развитию паллиативной службы. Закупаются автомобили, в том числе 17 поставлены в этом году, работают «горячая линия» для пациентов и их родственников, Координационный центр, портал «Паллиативная помощь», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что машины начнут работу после постановки на учет и получения необходимой документации.
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