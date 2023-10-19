В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования

В Щёлково врачи удалили мужчине из почки кисту размером с яблоко. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент пришел в щелковскую больницу с жалобами на высокое давлением и жалобами на боль в пояснице. По результатам УЗИ и МРТ у мужчины обнаружили кисту в почке размером 7,5 на 8,5 сантиметров.

«Благодаря новому оборудованию в урологическом отделении, мы проводим операции с минимальным хирургическим вмешательством. Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали», - поделился врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов.

Стоит отметить, что современную лапароскопическую стойку для проведения малоинвазивных эндоскопических операций больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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