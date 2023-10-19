В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Реабилитация – важный, заключительный этап лечения пациентов, перенесших различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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