Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования

В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования

19 октября 2023, 11:17
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в подмосковные больницы поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 26 больницах были установлены новые реабилитационные аппараты по программе «Здравоохранение».


«Реабилитация – важный, заключительный этап лечения пациентов, перенесших различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что благодаря реабилитационной система с беговым тренажером врач может отслеживать активность походки пациента и настраивать необходимую нагрузку.


Читайте также:

Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом

В больницу Долгопрудного поступила новейшая эндоскопическая система

В Подмосковье заменили более 70 единиц тяжёлого медоборудования
#здравоохранение
#реабилитация
#врач
#человек
#больницы
#подмосковье
Читайте нас в
В Подмосковье врачи удалили кисту размером с яблоко
19 октября 2023, 10:07

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Щёлково врачи удалили мужчине из почки кисту размером с яблоко. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент пришел в щелковскую больницу с жалобами на высокое давлением и жалобами на боль в пояснице. По результатам  УЗИ и МРТ у мужчины обнаружили кисту в почке размером 7,5 на 8,5 сантиметров.

«Благодаря новому оборудованию в урологическом отделении, мы проводим операции с минимальным хирургическим вмешательством. Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали», - поделился  врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов. 

Стоит отметить, что современную лапароскопическую стойку для проведения малоинвазивных эндоскопических операций  больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом

В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины

Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%
#здравоохранение
#пациент
#больница
#врач
#операции
#щёлково
#подмосковье
Читайте нас в
Нутрициолог Старновская объяснила, почему ночью хочется колбасы
19 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/AndreyPopov

Желание перекусить на ночь глядя может говорить о дисбалансе в организме. Например, потребность в ночном перекусе может говорить о том, что организм в течение дня не получил нужных элементов, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская.
По словам специалиста, желание какого-либо продукта – это признак того, что организм нуждается в конкретном микроэлементе.
«Если вы чувствуете, что вечером или ночью захотели бутерброд с колбаской, значит, ваш организм что-то не дополучил в течение дня. Либо вы забегались по своими делами, либо забыли поесть, но организму нужно питание. Поэтому ваша рука тянется к тому, что хочет организм в данный момент, например, к колбаске, — это значит, что понижен уровень белка, значит, вам нужно съесть мяса, морепродуктов. Если вам хочется сладкого — это не признак того, что ваш организм хочет сладкого, это снова признак того, что вам надо увеличить потребление белка», — сказала Екатерина Старновская.
Читайте также: 

Нутрициолог назвала продукт, который нужно есть каждый день

Диетолог назвала самый опасный вид хлеба

Нутрициолог назвала ожирение проблемой крупных городов
#питание
#колбаса
#еда
Читайте нас в
Иммунолог Паршина указала на вред народных средств при гриппе
19 октября 2023, 04:53

Фото: iStock/Kristina Maksymova

Врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала о вреде народных средств при лечении гриппа. Об этом пишет «АиФ».
Специалист отметила, что при гриппе может быть опасным использование трав, особенно если у человека есть аллергическая реакция на пыльцу растений.

«Все методы использования трав в виде отваров, полосканий и прочих, а также употребление как местно, так и внутрь меда, чеснока, малины и лука могут стать причиной острого приступа аллергии», — предупредила Паршина.

Читайте также:

Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки

В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19

Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом
#врачи
#грипп
#болезнь
#лечение
Читайте нас в
Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки
Уролог Богатырев: При проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель и свёклу
19 октября 2023, 01:35

Фото: iStock/locknloadlabrador

Уролог-андролог Артур Богатырев предупредил, что при проблемах с почками не стоит есть щавель, авокадо, свёклу и ряд других распространённых продуктов.
По словам специалиста, на состояние почек в том числе влияет неправильное питание. Для недопущения развития уже имеющихся патологий, Богатырев порекомендовал воздержаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Он отметил, что это вещество в большом количестве содержится в чипсах, картофеле фри, свёкле, щавеле, шоколаде, отрубях, шпинате и орехах.

Также разрушающей для почек является категория продуктов, богатых калием — например, авокадо.

«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседника.

Читайте также:

В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19

Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом

Шведские учёные рассказали о пользе откладывания сигнала будильника по утрам
#врачи
#питание
#болезни
Читайте нас в
В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19
18 октября 2023, 20:19

Фото: iStock/zetat

Группа японских специалистов из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Об этом пишет Scientific Reports.
Сообщается, что после первых 5 секунд контакта риск заражения вирусами снижается, процесс происходит гораздо быстрее, если помещение хорошо вентилируется. Согласно мнению японских специалистов, принятие мер предосторожности во время этих пяти секунд способствует сведению на нет риска заражения заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали самую точную нейросеть для определения коронавирусной инфекции с помощью рентгеновских снимков лёгких.

Читайте также:

Эпидемия COVID-19 возвращается: чем опасен новый штамм «Пирола»

Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно

Российские учёные создали самую точную нейросеть для определения COVID-19
#эпидемия
#орви
#специалисты
#штамм
#вирусолог
Читайте нас в
Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом
18 октября 2023, 19:20

Фото: Минздрав МО

Врачи подмосковного НИКИ детства помогли выжить девочке с редким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила семилетняя школьница с высокой температурой, многократной рвотой и угнетённым сознание. Ребёнок не мог двигаться. 
 
Врачи заметили у девочки странное трепетание век и отклонение глазных яблок в сторону. Такой синдром встречается крайне редко и является признаком тяжёлого заболевания – энцефалопатии Кинзбурна. Это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы с поражением мозжечка. Анализы подтвердили предположение медиков. 
 
Реаниматологи института сразу начали лечение. Девочка начала двигать руками, пытаться ходить, проявлять эмоции, узнавать окружающих. Затем понемногу стала возвращаться речь.
 
К восстановлению маленькой пациентки подключились врачи-реабилитологи – они назначили ей ЛФК и массаж. Вскоре девочку перевели из реанимации в отделение реабилитации института и продолжили восстановление. 
 
Лечение может занять около двух лет. Однако врачи уверены, что девочка вернётся к обычной жизни. Её ждут одноклассники и танцевальная секция, где она занималась с четырёх лет.

Читайте также:

Подмосковная девушка попала в больницу, самостоятельно проколов уши

Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%

Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом
#ребёнок
#врачи
#девочка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Шведские учёные рассказали о пользе откладывания сигнала будильника по утрам
18 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Шведские учёные из Стокгольмского университета обнаружили, что откладывание сигнала будильника утром улучшает когнитивные способности.
Результаты исследования опубликовали в Willey. Многие люди не встают по первому сигналу будильника, а ставят второй, чтобы проснуться через 10-20 минут. Ученые решили понять, отличаются ли люди, которые постоянно откладывают будильник, от других.
 
В исследовании участвовали 1732 взрослых человека. Опрос показал, что в среднем люди, которые откладывают сигнал будильника, спят на 22 минуты дольше по утрам. У «сов» такая привычка была в 4 раза чаще, чем у «жаворонков».
 
Участникам было предложено пройти тесты на когнитивные способности. Они включали в себя запоминание определенных слов и распознавание их в словесных рядах и задачи по арифметике.
 
Выяснилось, что испытуемые, которые регулярно откладывали сигнал будильника, могут похвастаться более высокими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто этого не делает.

Читайте также:

В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины

Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой

В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок
#здоровье
#сон
#люди
Читайте нас в
Подмосковная девушка попала в больницу, самостоятельно проколов уши
18 октября 2023, 17:12

Фото: Istockphoto / VladimirFLoyd

Попытка самостоятельно проколоть уши закончилась больницей для 17-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в Видновскую больницу с жалобами на острую боль и выделения из уха. Как выяснилось, она решила сделать самостоятельный пирсинг и сильно повредила ухо. Девушка сделала слишком большое отверстие и попыталась вставить в него серёжку-гвоздик. Неожиданно она провалилась в толщу мочки.
 
Через несколько часов после процедуры началось воспаление, но девушка не сообщила об этом родителям. Три дня мочка распухала, из отверстия сочились выделения. Заметив неладное, родители с дочерью обратились в больницу. Осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство. 
 
По заднему краю мочки хирурги сделали разрез, достали серёжку и удалили гной. Девочке назначили лечение для предотвращения осложнений. 
 
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.  А врачи напомнили, что прокалывать уши должен только специалист с достаточной квалификацией.
 
Читайте также:

Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%

Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству

Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом


 
 
#здравоохранение
#минздрав мо
#видное
#больница
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины
18 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto/Andrii Bicher

В Москве врачи обнаружили эмбрион в печени пациентки, которая страдала от тянущей боли внизу живота.
Об этом сообщает столичный Депздрав на своем сайте. Москвичка обратилась с жалобами на недомогание в городскую клиническую больницу имени Кончаловского. Во время первичного ультразвукового обследования врачи заподозрили внематочную беременность. Дополнительные процедуры обнаружили в организме женщины повышенный уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с 6 по 8 день после оплодотворения яйцеклетки.

Врачи решили провести экстренную лапароскопию. Обнаружилось внутреннее кровотечение. Оно началось из-за редкого случая внематочной беременности. Эмбрион размером 3 на 3 см образовался в печени пациентки, что привело к разрыву внутреннего органа.
 
Замглавного врача по акушерству и гинекологии больницы Элен Вартанян рассказала, что чаще всего при внематочной беременности эмбрион формируется в фаллопиевой трубе. Но случается, что он крепится к органам брюшной полости или таза.
 
«Беременность с локализацией в печени — как у нашей пациентки — является крайне редкой патологией», — рассказала Элен Вартанян.
Сохранить эмбрион в таких случаях невозможно. На сроке в 5-7 недель он обрастает множеством тончайших капилляров. Они в данной ситуации вросли в печень. Их повреждение могло привести к смерти. Выяснилось, что эмбрион прорастает и в желчный пузырь. Он был удален вместе с затронутым патологией сегментом печени. Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентку выписали на седьмой день после оперативного вмешательства.

Читайте также:

В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок

Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой

Обнаружена неожиданная польза, которую приносят антидепрессанты
#врачи
#здоровье
#москва
Читайте нас в
Достижения.рф