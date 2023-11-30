В Подмосковье поступило свыше 260 единиц стерилизационного оборудования

«Мы выполнили малоинвазивную операцию – артроскопическую пластику верхней капсулы плечевого сустава из сухожилий длинной малоберцовой мышцы, используя сухожилия самого пациента в качестве трансплантата. Преимущество заключается в том, что такой трансплантат не «деградируют», процесс операции менее инвазивный, чем, к примеру, эндопротезирование. <…> Артроскопические технологии позволяют провести эту операцию без больших разрезов, практически через несколько доступов по 5-6 мм», - отметил травматолог - ортопед МОНИКИ Дмитрий Кирилин.

62-летний мужчина поступил в больницу с резкой болью в плече после падения на вытянутую руку. В ходе МРТ у него обнаружили повреждение вращательной манжеты плечевого сустава с выраженными изменениями сухожилия и самой мышечной ткани этих структур.Кроме этого, после операции пациенту был назначен курс физиолечения с лечебной физкультурой. На сегодняшний момент у мужчины почти полностью восстановилась подвижность плеча и пробали болевые ощущения, которые он испытывал до операции.